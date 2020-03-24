Каким будет мир после коронавируса: банкротство целых стран, изменение границ и падение зарплат

ЭТО ФИНАНСОВАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

- Сегодня некоторые мировые лидеры уже называют коронавирус едва ли не самой страшной угрозой со времен Второй Мировой войны. После нее мир серьезно изменился. Что нас ждет после пандемии?

- Давайте для начала ответим на вопрос, что такое коронавирус. Не с эпидемиологической, а с социальной точки зрения. Очевидно, что в реальности никакой эпидемии и уж тем более пандемии этого вируса нет. Количество людей, умирающих от простого гриппа, гораздо выше. Никакого сравнения с разгулом «испанки» в 1919-1921 годах или гонконгского гриппа 1967-го нет даже близко. Я уж не говорю про оспу и чуму. Поражает полное несоответствие масштаба угрозы и размаха ответа. Приходится делать ввод, что сама по себе угроза значения не имеет. Важен ответ.

- Что же делает коронавирус, если не убивает, как чума, но загоняет целые страны в карантин?

- Он подводит черту под глобализацией. Само собой, нам обещают, что когда пандемия закончится, мы все вернем на круги своя. Но ничего и никогда на прежнее место уже не вернется! И эпидемия никогда не закончится. Закончится эта, появится следующая. Потому что на самом деле ее базовая задача - переформатировать мир для того, чтобы изменить структуру финансовых потоков.

Сегодня происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Как вы понимаете, сейчас очень много чего разорится. Мелкие авиакомпании, турфирмы, отели, театры, киносети, сфера услуг, экспертные сообщества. А все, что разорится, будет скуплено за копейки, а потом продано за большие деньги. Это чисто финансовая спецоперация. Таким образом будут разорены целые страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

- А Россия?

- Россия может и выдержит удар, но он будет очень сильный, поскольку низкие цены на нефть какое-то время продержатся. Тем более, что все прогнозируют экономическую депрессию, причем довольно длинную. Такой кризис - это лучший способ перераспределить промышленные активы.

Писатель-прогностик Сергей Переслегин.Фото: Youtube

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

- Кто этим занимается?

- Уже давно идет борьба между двумя формами капитала - промышленным и банковским. Если говорить упрощенно, то первый с политической точки зрения представляет группа Трампа, второй - Клинтона. Сейчас в эту борьбу вмешалась третья сила. Это большие фонды, которые раньше не вели банковской деятельности. Сейчас их задача перевести на себя деньги как промышленные, так и банковские.

Обычно мировое перераспределение финансов делается через войну. И то, что мы сейчас видим - это имитация глобальной войны. Через эпидемию. Но результат будет тот же самый.

Вторая сторона дела - это катализатор, позволяющий резко ускорить процессы перехода к удаленному режиму работы. Это возможность отправить в отставку или на пенсию профессоров, учителей, тренеров - преподавайте из дома. А за счет этого существенно снизить расходы на зарплату этим категориям людей.

- Сейчас многие переходят на «удаленку». Возможно, кто-то после этого вообще откажется от аренды офисов... Экономия ведь.

- Абсолютно верно. Этот процесс шел и раньше, но его замедляли, например, с помощью профсоюзов. «Удаленка» быстро приведет нас к работе в виртуальном мире. А все эти технологии контролируются США, точнее, несколькими американскими корпорациями. Таким образом и произойдет перераспределение финансов в пользу этой маленькой группы.

А поскольку сам по себе коронавирус к этому отношения не имеет, то легко понять, что победа над болезнью ничего уже не изменит. Фактически речь идет о невероятном ограблении мира в масштабах, которых не было очень давно.

Пандемия - это катализатор, позволяющий резко ускорить процессы перехода к удаленному режиму работы.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ПРИВЕТ, «НОВЫЕ 90-Е»?

- И кто понесет наибольшие потери?

- Все мы. Мелкие частные производители, работающее население - налогоплательщики. Когда вам говорят, какие бешеные суммы ежедневно теряют богатейшие люди планеты, помните, что миллиардеры ничего не теряют, иначе они бы не были миллиардерами. Все, что они потеряют, переложат на нас.

Поэтому в целом в мире упадет уровень жизни.

- Кто потеряет больше?

- Больше всего формальных потерь понесет Китай. Просто потому, что это - «мастерская мира», а большинство производств будет либо закрываться, либо переформатироваться. Но там привыкли к не очень высокому уровню жизни. И его падение не будет воспринято как катастрофа.

Трейдеры у табло шанхайской биржи наблюдают за падением котировок.Фото: REUTERS

Европа наоборот не привыкла к тому, что их потребление может быть сильно ограничено. И пусть их падение будет не таким высоким, как в Китае, но гораздо более болезненным.

В России всерьез обсуждается тема «новых 90-х». Опыт у нас уже есть, и он не сулит нам ничего радужного. Но и до катастрофы мы не дойдем. Одним словом, ощущаться кризис будет сильнее всего в Европе, ударит больше по Китаю, а Россия - посередине.

- А что с американцами?

- США, по традиции, не только не будут затронуты кризисом, но и напротив - останутся в выигрыше. Страна-гегемон, если у власти не полные идиоты, всегда имеет возможность переложить свои проблемы на чужие плечи. А Трамп совсем не похож на полного идиота.

ЗАБОР ОТ МИГРАНТОВ

- Какие еще последствия коронавируса нас ждут?

- Снижение мобильности. Начнут требовать справки, что у вас нет этого вируса, того вируса... Как раньше, выезжая из Союза, вам нужна была куча бумаг, подтверждающих политическую благонадежность, теперь вам нужны будут документы о биологическом благополучии.

За последние десятилетия у людей возникла привычка ездить - то на пивной фестиваль в Мюнхене, то на музыкальный фестиваль где-нибудь в Прибалтике или в Амстердаме. Огромное количество людей отправляется в путешествие потусоваться, послушать любимую музыку... По этим привычкам будет нанесен сильный удар. Эту сферу начнут жестко контролировать, прикрываясь исключительно медицинскими целями.

Из-за эпидемии соседи по "общему европейскому дому" в срочном порядке перекрыли границы.Фото: REUTERS

- И потоки мигрантов так, наконец, поставят под контроль?

- И это тоже. Трамп - человек умный, а потому - откровенный. Он всегда говорил, что его базовая задача - защита трудового рынка Америки от мексиканских и прочих мигрантов. С ним долго по этому вопросу боролись. Теперь - бороться бесполезно, потому что это уже не политика Трампа, а необходимость, вызванная эпидемией.

Другие страны тоже пойдут на эти ограничения. Уменьшится трудовая мобильность. При этом, как было принято думать раньше, должна подняться заработная плата. Но масштабные увольнения, связанные с переходом на «удаленку» и сокращением производства в целом, позволят сократить трудовую мобильность со снижением заработной платы. В этом вся соль ситуации. Биологическая угроза прикрывает чисто экономические действия.

НАС ЖДЕТ ПОСТГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

- Отношения между людьми изменятся? Между странами?

- Между людьми - никак. Личные контакты останутся. Что касается межгосударственных отношений, то произойдет переход от глобального к постглобальному миру. В каком виде его сделают, еще непонятно. Россия могла бы много выиграть, приняв одно из двух стратегических решений. Первое - вообще игнорировать эпидемию. Второе - мы конечно обеспокоены, но не закрываемся от всех. В конце концов, у нас с Белоруссией - союзное государство. Дружественный Казахстан опять же. Надо выделить пространство, к которому будет другое отношение.

- Мы, похоже, пока выбираем третий путь...

- Тем не менее, в российском правительстве, довольно умном, надо сказать, рано или поздно, надеюсь, возобладает именно вторая точка зрения - создание собственного пояса безопасности. И это один из возможных вариантов постглобализации - форма создания регионов, где внутри есть какая-то мобильность, а выход за их границы затруднен. С точки зрения принципиальных интересов России, которая выступает как транспортный коридор, эпидемия очень неудачна. Наиболее выгодным для нас новым миром был бы вариант: «Разделенные страны, общая инфраструктура». Общие транспортные потоки, узлы. Но этот принцип пока обнулен эпидемией.

- Получается, границы государств условно изменятся, встав по линии межгосударственных образований?

- Совершенно точно. Грядет переход от единого рынка и единой валюты, к региональным рынкам и валютам.

ВЛАСТЬ ПЕРЕЙДЕТ ОТ ГОСУДАРСТВ К КОРПОРАЦИЯМ

- Есть мнение, что коронавирус отсрочил Третью мировую войну, которая уже осязаемо нависала...

- Он ее отменил. Она нужна была для тех же самых целей. Но исследования, показали, что война не решит проблему в нужном масштабе. Поэтому ее отменили. В течение всей человеческой истории война действительно позволяла решать такие назревшие нарывы. Сейчас приходит понимание, что риск от нее по-прежнему высокий, а результат не всегда очевиден. Ситуация поменялась. В целом, конечно, лучше коронавирус, чем война.

- Как его последствия скажутся на обычных людях?

- Вряд ли появятся новые профессии. Но точно какие-то исчезнут. Это будет очень сильный удар по преподавательскому и экспертному сообществу, по рынку услуг вообще. Повысится степень виртуального общения, когда можно будет почти потрогать человека, но его реально рядом нет. Специалисты в виртуальной сфере будут востребованы, хотя и попадут под сокращение зарплат, как и программисты.

- Зато это даст толчок к развитию искусственного интеллекта.

- Что значит «даст толчок»? Уже некоторые эксперты считают, что вся реакция на эпидемию, вся эта мировая истерия и была организована искусственным интеллектом. У нас уже во многих крупных банках и на производствах стоят системы принятия решений на искусственном интеллекте. И сделан он в одном и том же месте, не будем показывать на Нью Йорк и Калифорнию. Их базовые алгоритмы пользователям неизвестны. А учитывая, что принятые решения повышают доходы корпораций, создающих искусственный интеллект, вопрос «Кому выгодно?» отпадает сам собой. Власть перейдет от государства к корпорациям. Причем власть этого даже не заметит. И будет считать, что по-прежнему у руля. Она действительно будет самостоятельно принимать решения, но они будут подсказываться вне зависимости от их воли. А большинство людей ничего не почувствует, кроме снижения уровня жизни, которое будет заключаться в росте цен и падении зарплат.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЧНЕТСЯ В МАЕ

- В 2014 году наш народ скупал телевизоры и машины, в этом - гречку и тушенку. Серьезно сместились приоритеты...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

- Это не из области приоритетов. Если кризис серьезный, вы все равно на весь его период себя ни гречкой, ни бумагой не обеспечите. А если он несильный, то чего беспокоиться. А он именно такой, у грабителя нет намерения убивать, у него другие задачи. Поэтому никакой глобальной проблемы с товарами не будет. Может на время исчезнуть зарубежная продукция. Но просто из-за нарушения связей. Ничего критически важного не пропадет.

- Но неизвестно, как долго продлится кризис.

- Исходя из политической поговорки «Рыбка задом не плывет», какое-то время еще уйдет на жесткие меры. Где-то с мая начнет восстанавливаться работа театров, части авиасообщения... Ситуация будет медленно улучшаться, хотя это скорее моя надежда, чем мнение эксперта. Я вам могу сказать точно, что такого типа эпидемии продолжаются год. К январю 2021-го человечество выработает иммунитет к вирусу. А на саму цель эпидемии - изменение мировой структуры - времени понадобится еще больше.

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