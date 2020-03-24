2020-03-24T22:05:57+03:00
Общество

Ведомости» возглавил бывший ведущий Радио «Комсомольская правда»

А еще раньше Андрей Шмаров входил в совет директоров нашего Издательского дома
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Андрей Шмаров.Андрей Шмаров.Фото: "КП" Архив
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С 24 марта должность исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» занял Андрей Шмаров.

Известный журналист некоторое время был ведущим на Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, в разные годы Андрей Шмаров работал экономистом в НИИ Госплана СССР, научным редактором в газете «Коммерсантъ», ведущим телеканала «Дождь», редактором просветительского интернет-канала «Проект 42», был одним из основателей журнала «Эксперт» и занимал должность гендиректора «Сноба», входил в совет директоров Издательского дома «Комсомольская правда».

Поздравляем коллегу и желаем творческих успехов на нелегком, но интересном посту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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