2020-03-25T16:50:32+03:00
Общество

Во «Внуково» из-за коронавируса застряли около 400 украинцев, таджиков и узбеков: пятые сутки спят на полу

В зоне прилета им открыли туалеты, душ и разрешили пройти до магазинов за едой
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Из-за отмены авиарейсов в аэропорту Внуково столпились сотни пассажиров. Фото Сергей Савостьянов/ТАССИз-за отмены авиарейсов в аэропорту Внуково столпились сотни пассажиров. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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Столичный аэропорт «Внуково» сейчас домом для сотен граждан Таджикистана и Узбекистана. Люди буквально живут в терминале А спят на полу возле своих чемоданов, здесь же едят. «КП» разобралась, что произошло.

Не могут вернуться на Родину

Виной этому отмена рейсов с 20 марта – Таджикистан и Узбекистан закрыл авиасообщение с Россией из-за коронавируса. Получилось так, что таджики и узбеки, которые хотели вернуться на Родину, купили билеты, но самолеты за ними не прилетели. Деньги тоже не вернули. Люди ждут разрешения ситуации. Посольства постепенно решают, как забирать граждан и присылают за ними самолеты. Вчера, 24 марта, Узбекистан забрал своих граждан - 262 человека. Но еще около 60 человек ждут.

- В связи с правительственным решением Республики Узбекистан об отмене всех рейсов авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари» в период с 16 по 28 марта 2020 года по направлениям: Ташкент, Самарканд, Наманган, Фергана, Ургенч, Карши, Термез, Навои, Нукус, в терминале А аэропорта Внуково находятся 60 пассажиров авиакомпании «Узбекские авиалинии». С пассажирами работают представители посольства, - рассказали в пресс-службе «Внуково».

Заложниками ситуации стали и граждане Таджикистана – в терминале А сейчас находятся около 130 человек. Многие из них работали в Москве, закончились рабочие договора, они сдали ключи от съемных квартир и хотели вернуться домой. Но немного не успели. Все они пассажиры авиакомпании ЮТэйр рейсов в Душанбе, которые были отменены.

Многие из пассажиров хотят побыстрее вылететь на родину. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Многие из пассажиров хотят побыстрее вылететь на родину. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Мы доводим информацию пассажирам по порядку возврата авиабилетов, предоставляем телефоны консульского отдела Посольства Таджикистана, - сказали в компании ЮТэйр.

В Росавиации в курсе ситуации и лишь подтверждают факт, что вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана из Москвы, к сожалению, затруднен.

- Это связано с позицией официальных властей по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса, - прокомментировали в Росавиации.

Не пустили в Москву

После того, как правительство России решило закрыть границу с Беларусью, Украиной и другими странами СНГ для перемещения людей, в зоне прилета «Внуково» оказались сотни пассажиров. Они вышли из самолетов, а на паспортном контроле им сказали: «Запрет на въезд в страну». И куда деваться? Люди стали заложниками ситуации: в Москву – нельзя и обратно просто так сесть в самолет и полететь обратно – тоже не разрешено. Забрать никаким другим транспортом (например, машины) их нельзя. Сейчас в столичном «Внуково» таких 135 человек, из них 79 - граждане Украины, 40 – белорусы, а также граждане Таджикистана, Грузии, Македонии, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.

Люди вынуждены сутками ждать своего авиарейса. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Люди вынуждены сутками ждать своего авиарейса. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Своих не бросает пока только Беларусь и присылает самолеты, а все потому, что президент страны сказал: «Из Москвы будем забирать наших людей».

Но ждать обратных рейсов пассажирам с детьми приходится по двое-трое суток. А это зона прилета – там, где все обычно проходят паспортный контроль. Люди остались фактически в зоне «до границы». Они не имели права покинуть территорию, пойти в гостиницы. У них не было даже доступа к продуктам и туалету. Но аэропорт «Внуково» вошел в положение людей, которые просто попали именно в те часы, когда решение о запрете вступило в силу, а самолет еще был в пути. Для застрявших пассажиров открыли доступ в туалеты, душ, к магазинам и кафе.

Люди в разных ситуациях: белорус прилетел к девушке в Москву, с которой здесь жил, женщина из Казахстана летела к мужу, с которым они живут в Москве. У кого-то просто пересадка в Москве. Пассажиры прилетели из Армении, Доминиканы, Турции, Морокко, Кубы, Вьетнама.

В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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