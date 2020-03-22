Отмена рейсов из-за коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Во время пандемии коронавируса власти России приняли решение еще больше ограничить авиасообщение с другими странами. С 23 марта ограничения распространяются едва ли не на все зарубежные государства (хотя есть и исключения): "Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ от 20 марта 2020 года с 00:00 часов мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств".

Отмену рейсов из-за коронавируса проводит не только Россия. Многие страны вообще закрыли аэропорты, запретили рейсы за границу и въезд для иностранцев.

Международное сообщение закрыто полностью?

Нет. Рейсы за границу есть, но их очень мало. В решении Росавиации исключения сделаны в основном для столиц, туда по-прежнему разрешено летать. Но тут важно учитывать, что многие страны и сами закрыли авиасообщение. Так что для выполнения рейса нужно, чтобы и в России он был разрешен, и в стране назначения тоже.

Фактически “Аэрофлот” продолжит летать в несколько европейских столиц: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

При этом рейсы в Прагу, Копенгаген, Осло, Вильнюс, Таллин, Варшаву, Вену, Загреб, Софию, Стокгольм, Хельсинки, Ригу, Будапешт, Ларнаку, Белград, Любляну хоть и разрешены формально Росавиацией, но в реальности их нет – в этих странах международное авиасообщение закрыто.

И еще надо помнить, что Евросоюз и Шенген сейчас закрыты для иностранных туристов (как минимум до 17 апреля). Так что и оставшимися рейсами могут воспользоваться лишь граждане ЕС либо имеющие там вид на жительство и члены их семей, дипломаты, сотрудники международных и гуманитарных организаций. Транзит тоже разрешен.

Полеты в другие европейские города, не столичные, были отменены ранее – это коснулось как российских авиакомпаний, так и зарубежных, из Москвы, Санкт-Петербурга и всех других аэропортов РФ. Что это за рейсы? В Барселону и Малагу, Милан и Римини, Мюнхен и Франкфурт и многие другие популярные у наших туристов направления.

У “Аэрофлота” остается ежедневный рейс в Дубай. Полеты в столицу ОАЭ Абу-Даби отменены, их выполняла авиакомпания Etihad.

Остаются также рейсы в Стамбул (Турция), Бангкок (Таиланд), Токио (Япония). А вот в Анталью и Даламан, на Пхукет и Самуи прямыми рейсами больше не добраться.

Отменены также рейсы Индию и Израиль у всех перевозчиков – по решению властей этих государств. Авиакомпания “Россия” перестала летать на Шри-Ланку.

В США остается единственный маршрут, Москва – Нью-Йорк. Отменяются полеты в Майами, Лос-Анджелес и Вашингтон.

В СНГ выполняются рейсы в Минск, Киргизию (Бишкек и Ош). Отменены полеты в Кишинев, Баку, Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухару), Казахстан (Алматы, Костанай, Караганду и все остальные города) – эти страны запретили полеты из-за рубежа.

Несколько российских авиакомпаний объявили о полном прекращении полетов за рубеж. Первой это сделала Azur Air, специализирующаяся на курортных маршрутах. Вскоре ее примеру последовал перевозчик iFly, также выполняющий пляжные чартеры по заказу туроператоров. А в воскресенье, 22 марта, и лоукостер “Победа” объявил, что в его расписании больше нет зарубежных рейсов – последней оставалась Турция, где “Победа” летала в Стамбул, Анталью и средиземноморский аэропорт Газипаша.

В аэропорту “Шереметьево” закрыли до мая два терминала – Е и С, летать оттуда попросту некуда. Самый новый из четырех столичных аэропортов, “Жуковский”, остался без 90% рейсов.

Как будут возвращаться россияне, которые сейчас за границей?

Одним росчерком пера в решении Росавиации полеты, конечно, не остановить. Иначе как вернутся домой наши туристы и те, кто прилетел в другие страны по делам, к родным, на учебу?

Для этого есть, во-первых, немногие регулярные рейсы, оставшиеся в расписании. Во-вторых, так называемые вывозные рейсы, которые выполняются в статусе чартерных – то есть на каждый рейс выдается отдельное разрешение. Такой порядок уже действует на маршрутах, которые были отменены ранее.

На самолеты, отправляющиеся из РФ, регистрируют лишь иностранцев, на обратные рейсы, в Россию, - только наших соотечественников. То есть: на борт чартера Москва – Барселона смогут подняться лишь граждане ЕС или имеющие там вид на жительство, в тот же самолет, летящий из Барселоны в Москву, пустят только граждан России. На каждом маршруте все индивидуально – и количество таких рейсов, и как долго они будут летать.

Вывозные рейсы выполняют несколько авиакомпаний. “Аэрофлот” за неделю с 14 по 20 марта привез в Москву 26 тысяч россиян из разных стран, больше всего из Чехии, Франции, Австрии, Испании, Нидерландов и Германии.

С 21 по 23 марта национальный перевозчик выполнит шесть вывозных полетов из Будапешта, один самолет привез россиян их Каира, по два – из Кишинева, португальского Лиссабона и с Кипра. Авиакомпания S7 слетала за нашими туристами на остров Тенерифе и Болгарию (это все данные Росавиации).

Сейчас решается вопрос со спецрейсами для возвращения россиян из Марокко и Филиппин – скорее всего, их выполнит авиакомпания Azur Air. В понедельник, 23 марта, из Марокко, в среду, 25 марта, с филиппинского острова Себу.

Из Южной Америки наши путешественники возвращаются в основном регулярными рейсами европейских авиакомпаний, чаще всего в Мадрид, а оттуда “Аэрофлотом” в Москву. Но есть и другие варианты – через Стамбул, например.

Пассажирам, у которых есть обратные билеты на более поздние даты (скажем, на конец марта) советуют связаться с авиакомпанией, чтобы перебронировать билет - на вывозной чартер в ближайшие дни либо на те регулярные рейсы, которые продолжают летать.

Туроператоры также вывозят своих клиентов с зарубежных курортов чартерными рейсами.

В реальности, к сожалению, все происходит не сказать чтоб гладко, скорее наоборот. В Росавиации признают, что самая сложная ситуация с вывозными рейсами сложилась в Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, на Кипре, в Португалии, Сербии, Франции и Черногории.

Вернут ли деньги за билет, если рейс отменен?

Если должны были лететь рейсом российской авиакомпании – да. У всех наших перевозчиков подход одинаков. За отмененный рейс деньги возвращают полностью, без штрафов.

Возврат надо оформлять там, где покупали авиабилет. Если - на сайте авиакомпании, обычно и возврат можно оформить онлайн. И это удобнее всего, так как колл-центры перегружены. Лоукостер “Победа” подошел к вопросу еще проще: оформил автоматический возврат и перечисляет деньги на карты даже без заявлений пассажиров. Если покупали на сайте бронирования билетов или в турагентстве – тогда и за возвратом туда.

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