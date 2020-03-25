Шопинг накануне «апокалипсиса»: как магазины одежды и обуви готовятся к закрытию на карантин

ЛЕНИВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

За прошлую неделю с 16 по 22 марта в московских обувных магазинах число покупок упало на 35%, средний чек снизился до 2433 рублей (-2%). В магазинах одежды в столице количество покупок также сократилось почти на треть, а средний чек уменьшился до 3167 рублей (-12%). В Санкт-Петербурге также продажи упали на четверть, а средний чек на 6% до 2164 рублей. В остальных регионах России спад также существенный - покупки обуви, одежды и белья сократились примерно на 20%, подсчитали в ИТ-компании онлайн-касс Эвотор. На этой неделе ситуация только усугубляется.

Слухи о возможном закрытии торговых центров и непродовольственных магазинов отпугивают последних покупателей. Пытаются ли коммерсанты завлечь народ на шоппинг распродажами и бешеными скидками?

В одном из крупных московских ТЦ «Европолис» (бывший «Золотой Вавилон») десятки магазинов одежды, обуви, белья, косметики и бытовой техники работают в обычном режиме. Но народ от них шарахается.

- Людей нет что в будни, что в выходные, - вздыхает продавец-консультант сети магазинов Rendez-Vous. - У нас скидки 32% на новую коллекцию, плюс, если берете две пары, по 35% на каждую — давно такого не было. И традиционная сезонная распродажа. Завезли летний ассортимент, но покупают очень мало.

Магазин одежды Fashion House заманивает плакатом «Ликвидацию товара» со скидками до 70%. На деле же скидывают в среднем около 30% - разве таким завлечешь дефицитных ныне клиентов?

В магазине lady & gentleman «держат курс» и предлагают -30% к цене на одежду, обувь и сумки дорогих брендов.

- Снижение идет на новую коллекцию, - объясняет продавщица. - Но из-за возросшего курса валюты скоро могут повысить цены на то, что уже завезли, ведь закупать новые партии предстоит по новому курсу.

В «Спортмастере» и вовсе распродаж шаром покати. Почти без скидок и в магазинах косметики и парфюмерии Л'Этуаль. А разного рода украшения распродавать никто и не думает.

ПРИШЛИ ПЕРЕКУПЩИКИ

Как уже писала «КП», повышенный ажиотаж который день лишь у продавцов электроники.

- Вот только привезли несколько новых компьютеров, - рассказывает продавец re:Store, фирменного салона Apple. - Успейте купить, так как сегодня-завтра и их не будет. Цены у нас остались те же.

А в «Эльдорадо» за прошлую неделю буквально опустошили все полки с дорогущими портативными компьютерами. Сейчас распродают остатки залежавшихся и не очень популярных моделей. Ценник на ноутбук нужной мне модели с прошлой недели подняли на 3000 рублей, но это уже неважно - в Москве ее полностью раскупили: нет ни на витринах, ни на складах.

- Разобрали все, что требуется для удаленной работы: компьютеры, веб-камеры, наушники, мышки, - делится консультант. - Когда будет новый завоз, сказать не могу. У нас в начале недели было собрание, где рассказали, что к нам стало наведываться много перекупщиков. Мы их всех уже в лицо знаем. Они приходят, сразу берут по несколько ноутбуков, потом перепродают дороже. Чтобы полки совсем не опустели, принято решение технику им не продавать.

Покупателя нынче днем с огнем не сыщешь, но персонал оптимизма не теряет. Все в один голос утверждают, что никто их закрывать не собирается.

Кстати, несмотря на рекомендации минкульта закрыть кинотеатры, не все кинозалы прекратили работу. К примеру, «Мираж Синема». Билеты на дневные сеансы по 200 рублей, а на вечерние, по словам кассира, даже подорожали, цены от 250 рублей.

ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ НАЧНУТ НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

- Люди не готовы ради скидок рисковать своим здоровьем и прислушались к рекомендациям не посещать общественные места, - комментирует Дмитрий Янин, председатель Международной конфедерации обществ потребителей. - Непонятно почему торговые центры не закрыли еще неделю назад. Думаю, из-за того, что в магазинах одежды и обуви нет народа, в ближайшие дни эти точки закроют сами владельцы. Либо указанием властей. Потому что для сокращения распространения каналов коронавируса большинство стран оставляют открытыми магазины первой необходимости: аптеки и продуктовые. Предприниматели люди неглупые. Устраивать распродажу сейчас смысла нет. Бизнес подсчитывает и решает, как минимизировать свои убытки и подготовят точку к закрытию. Скорее всего они планируют доработать до конца месяца — аренда же заплачена.

По словам эксперта, люди в магазины вернуться не скоро.

- Начнут покупать снова не раньше, чем через полгода, - продолжает Янин. - Так как это товары, которые не относятся к первоочередным. Люди будут «переваривать» сначала коронавирус, потом новый курс. Соответственно, все и вся подорожает. При этом у миллионов россиян снизились доходы. Тут не до одежды, обуви, турпоездок и т. д. Сейчас потребительский рынок будет сжиматься. Население станет очень осторожно расставаться с каждым оставшимся или заработанным рублем. Будут донашивать старое. Не придется ждать наплыва клиентов и ремонтным мастерским. Люди в ауте и сидят дома. Либо выходят по необходимости в продуктовый магазин, либо шьют маски. Поэтому вместе с продовольственными сетями и аптеками наплыв клиентов будет разве что у продавцов марли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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