2020-03-17T18:13:18+03:00
Экономика

Россияне массово скупают электронику. И правильно делают

За техникой приходится погоняться по магазинам
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Наступило время отложенных покупок. Курс евро и доллара вырос, а цены на электронику пока нетНаступило время отложенных покупок. Курс евро и доллара вырос, а цены на электронику пока нетФото: Shutterstock
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Знакомую перевели на удаленную работу, и она отправилась в магазин за ноутбуком. Торговая точка в центре Москвы — ни одного гаджета нужно модели нет. Другие, еще подороже, уже почти все раскупили. Когда будет новое поступление, консультанты не знают.

Ситуация, оказывается, в эти неспокойные времена типичная. Коллегу, которая решила купить в новую квартиру телевизор, отправили за ним в Калугу. А ведь это вам не упаковка туалетной бумаги, тут на покупку нужно серьезные деньги потратить. Неужели народ так испугался коронавируса, что побежал скупать технику?

В «М-Видео» напугали с первых секунд звонка на горячую линию: «В связи с ситуацией на рынке и ажиотажным спросом на технику, время ожидания оператора значительно увеличилось. Приносим свои извинения». Впрочем, с сотрудником call-центра соединили меньше, чем за минуту. Однако проблемы с наличием одной и той же модели ноутбука возникли сразу же. Если раньше товар ждал покупателя в десятке торговых центров Москвы, то теперь выбор сузился до одного, да и то, у МКАДа. Но это, как оказалось, еще повезло. Оператор на другом конце провода предложила ехать за моделью с другим объемом памяти в Коломну, Сергиев Посад или Дубну.

В другой крупной сети - «Эльдорадо» - заявили, что никаких проблем с ассортиментом у них нет. Зато признались, что на 20% поднимают цены.

- Но это происходит постепенно, цена меняется каждый день, - сказала девушка на том конце провода.

Эксперты уверяют — это все не паника никакая, а рациональное поведение покупателей.

- Наступило время отложенных покупок. Курс евро и доллара вырос, а цены на электронику пока нет. Так что люди, которые планировали покупку в ближайшем будущем, делают ее сейчас. Вполне разумно, - считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

А вот запасаться ноутбуками и смартфонами впрок дело недальновидное.

- Любая техника имеет срок новизны. После появления новинки, предыдущая модель падает в цене. На более ранние модели всегда идут распродажи. Возможно, в тот момент, когда вам эта техника действительно понадобится, на нее уже будет скидка, - говорит Карпов. Можно вспомнить 2014-2015 годы, когда рубль упал в 2,5-3 раза, но цены на аудио и видеотехнику длительное время не менялись. Когда это все-таки случилось, то были значительно ниже курса, что не отразило ожидания тех людей, которые предполагали, что, опустошив полки, им удастся получить выгоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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