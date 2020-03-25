2020-03-25T15:57:03+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирусу назло»

Так называется спецвкладка, выпущенная «Комсомольской правдой»
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«Комсомолка» выпустила специальную вкладку. Она поможет успокоиться и встретить заразу во всеоружии«Комсомолка» выпустила специальную вкладку. Она поможет успокоиться и встретить заразу во всеоружииФото: Shutterstock
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Про коварный вирус нам рассказывают круглосуточно. Но поток вопросов и тревожных писем от читателей не ослабевает. Именно поэтому «Комсомолка» выпустила специальную вкладку. Она поможет успокоиться и встретить заразу во всеоружии.

- Как уберечься от вируса?

- Как чувствуют себя вылечившиеся?

- Как стать волонтером и помочь старикам?

- Кто и как распространяет фейки?

- Как на панике наживаются гипермаркеты?

- Кто тайно разрабатывал вирус?

- Насколько это страшно и когда закончится?

Обо всем этом вы сможете прочитать в специальном выпуске «Комсомольской правды».

ВАЖНО!

Где получить спецвыпуск «Коронавирусу назло»:

24 марта – в ежедневном номере «КП» в Москве и регионах

25 марта – в еженедельном номере «КП» в регионах

26 марта - в еженедельном номере «КП» в Москве

Коллеги из газет «Москва Вечерняя» и «Вечерняя Москва» также присоединились к спецпроекту.

25 и 26 марта вкладку по коронавирусу можно получить вместе с газетой «Москва Вечерняя». Номер раздают в вестибюлях станций московского метро с 16 до 21 часа промоутеры в фирменных фартуках бренда. Полный список станций:

Волоколамская

Митино

Молодежная

Семеновская

Строгино

Щелковская

Электрозаводская

Автозаводская

Аэропорт

Белорусская

Водный стадион

Войковская

Домодедовская

Кантемировская

Каширская

Коломенская

Павелецкая

Речной вокзал

Сокол

Царицыно

Авиамоторная

Новокосино

Перово

Шоссе Энтузиастов

Алексеевская

Бабушкинская

Беляево

ВДНХ

Калужская

Коньково

Ленинский проспект

Проспект Мира

Профсоюзная

Рижская

Теплый стан

Ясенево

Белорусская

Добрынинская

Комсомольская

Краснопресненская

Курская

Новослободская

Октябрьская

Павелецкая

Парк Культуры

Братиславская

Кожуховская

Люблино

Печатники

Римская

Шипиловская

Алтуфьево

Бибирево

Бульвар Дмитрия Донского

Дмитровская

Менделеевская

Нагатинская

Нахимовский проспект

Отрадное

Пражская

Савеловская

Серпуховская

Тимирязевская

Тульская

Чертановская

Южная

Бульвар Рокоссовского

Красносельская

Красные ворота

Парк Культуры

Преображенская площадь

Проспект Вернадского

Сокольники

Университет

Черкизовская

Баррикадная

Беговая

Кузьминки

Октябрьское поле

Планерная

Полежаевская

Пролетарская

Рязанский проспект

Сходненская

Текстильщики

Тушинская

Улица 1905 года

Щукинская

Также спецвыпуск 26 марта получат подписчики и покупатели еженедельника «Вечерняя Москва». Благодарим коллег за поддержку!

ИСТОЧНИК KP.RU

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