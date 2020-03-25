2020-03-25T17:54:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса

Глава государства назвал жизнь и здоровье граждан приоритетными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин во время обращения к народу в среду, 25 марта, сообщил о грядущем спаде мировой экономики.

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика", - начал глава государства.

По его словам, главное в сложившейся ситуации - это здоровье и жизни граждан. Поэтому будут приняты дополнительные меры социальной поддержки. Также правительство окажет помощь малому и среднему бизнесу, предприятиям, которые из-за коронавируса и снижения цен на нефть оказались в сложной финансовой ситуации.

Прямая онлайн-трансляция выступления президента России велась на сайте kp.ru.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Путин: Голосование по поправке к Конституции надо перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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