Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время обращения к народу в среду, 25 марта, сообщил о грядущем спаде мировой экономики.

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика", - начал глава государства.

По его словам, главное в сложившейся ситуации - это здоровье и жизни граждан. Поэтому будут приняты дополнительные меры социальной поддержки. Также правительство окажет помощь малому и среднему бизнесу, предприятиям, которые из-за коронавируса и снижения цен на нефть оказались в сложной финансовой ситуации.

Прямая онлайн-трансляция выступления президента России велась на сайте kp.ru.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом