2020-03-25T14:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин 25 марта 2020 года выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Фото: Михаил Климентьев/ТАССГлава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция видеообращения начнется в 15.00 по мск.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что необходимость в обращении была определена после многочасовых совещаний, которые Путин провел в минувший вторник, 24 марта.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в России достигло 658 человек.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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