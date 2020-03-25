Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция видеообращения начнется в 15.00 по мск.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что необходимость в обращении была определена после многочасовых совещаний, которые Путин провел в минувший вторник, 24 марта.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в России достигло 658 человек.