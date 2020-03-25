На время карантина москвичам предлагают бесплатные экскурсии по знаковым местам

Мосгорнаследие, которое курирует архитектурные памятники на территории столицы, подготовило подборку онлайн-лекции на своем YouTube-канале. Посвящены они архитектуре, археологии и истории. Виртуальное занятие идет от 35 минут до двух часов. Лекции читают известные столичные историки и искусствоведы.

— Не выходя из дома горожане могут послушать лекции. Канал постоянно обновляется. Скоро появятся новые видеосюжеты, — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев показывает музеи под открытым небом. Видели археологическую экспозицию на Хохловской площади? Если нет, то ничего страшного: расскажут про фрагмент стены Белого города, а когда карантин закончится — сможете вместе с близкими осмотреть достопримечательность и блеснуть эрудицией.

Или любимая нашими людьми тема дорог и извечный маршрут Москва-Петербург. Научный сотрудник МГУ Михаил Калинин рассказывает о том, как путешествовали российские цари и что делали местные власти, когда узнавали, что по их дорогам проедут важные особы.

На лекции «Москва эпохи модерна» узнаете про искусство и архитектуру столицы на рубеже XIX-XX веков. А экскурсовод Александр Ермолин предлагает перенестись в прошлый век и узнать, какой хотели видеть Москву новые совесткие власти накануне Великой Отечественной.

Также есть рассказ про конкуренцию выставочных пространств, сходствах и различиях между легендарной немецкой школой Баухаус и отечественной ВХУТЕМАС и творениях советского инженера Владимира Шухова. На лекции аспиранта МГУ и Виктории Тверитневой речь о французском зодчем Андре Люрса, который спроектировал несколько зданий в столице.

КСТАТИ

Кроме этого, пользователи могут посмотреть еще 182 ролика на этом же канале, которые посвящены знаковым строениям. Видео короткие и динамичные: смотреть их совсем не сложно. Вниманию зрителя, например, виртуальный тур по отреставрированной усадьбы Каратаевой в Леонтьевском переулке, обновленные фонтаны на ВДНХ, а также готические здания столицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время карантина москвичам бесплатно расскажут о тайнах космоса и покажут «Парк неба»

Московский планетарий приготовил подборку образовательных материалов. Все ради того, чтоб помочь пережить карантинные меры, в которых столица оказалась из-за коронавируса. На официальном сайте центра можно посмотреть фильм о истории планетария, сходить на экскурсии по музею «Лунариум» и совершить виртуальную прогулку по астрономической площадке «Парк неба». (подробности)

Пройдите в онлайн-библиотеку

В сеть начали выкладывать сотни бесплатных видеолекций и дают удаленный доступ к книгам. Что смотреть и как записаться — наша инструкция.