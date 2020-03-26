2020-03-25T20:34:05+03:00
Дом. Семья

Флешмоб от «КП»: Котопес в изоляции, не считая хозяина

Как известно, из-за распространения коронавируса людей отправляют работать на удаленку, попросту домой
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- Хочешь, поцелую? - Только сначала маску надень!- Хочешь, поцелую? - Только сначала маску надень!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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А там у многих есть пушистые четвероногие помощники. Если у вас такие тоже есть, участвуйте в нашем флешмобе, делитесь фотографиями пушистых работников на своей страничке в Инстаграме и ставьте тег #котопеснакарантине.

Соберем вместе армию помощников! Лучшие фотки будем публиковать в нашем официальном аккаунте onlinekpru в Инстаграме.

- Барби! Выходи! Твоя смена! Иногда приходится послужить детям живой игрушкой. Фото: Татьяна Патрушева.

- Барби! Выходи! Твоя смена! Иногда приходится послужить детям живой игрушкой. Фото: Татьяна Патрушева.

- Говорят, не повезет, если черный кот на Enter вам нажмет... Фото: Instagram.com

- Говорят, не повезет, если черный кот на Enter вам нажмет...Фото: Instagram.com

QR-код флешмоба от «КП»: Котопес в изоляции, не считая хозяина.

QR-код флешмоба от «КП»: Котопес в изоляции, не считая хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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