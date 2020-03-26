Вопрос дня: Чем займетесь в объявленные выходные?

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор из Екатеринбурга:

- Я по национальности немец, но разговаривать по-немецки не мог - и это исправить прежде не получалось, времени не было. В предстоящую неделю у меня час-полтора - немецкий язык в ежедневном режиме.

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Надеюсь, смогу серьезно продвинуться в написании книги, которую от меня издательство ждет в ближайшие месяцы. А также подготовлю некоторые тезисы для публичных выступлений.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- После того как мой зять-тележурналист вернулся из командировки в Китай и попал на двухнедельный карантин, моя внучка Варвара оказалась на моем попечении. Она в ближнем Подмосковье прекрасно общается с другой девочкой, внучкой моей близкой подруги, у которой в пяти километрах от столицы дом, участок и собаки. Посвящу неделю своим близким.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Постараюсь оценить перспективы, где и как пройдет это лето. Продолжим готовить внучку к поступлению в вуз. Если карантин затянется надолго, на семейном совете придется решать, что делать дальше. За город пока уезжать в эту неделю не планируем, хотя многие знакомые так и поступят.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Разберу фотоархивы. Буду с друзьями по скайпу играть в эрудита. Продолжу делать зарядку ежедневно и бродить по два часа в безлюдных местах. Попытаюсь делать не менее 4 тысяч шагов в день. Еще буду танцевать дома блюз и рок-н-ролл.

Андрей ТУМАНОВ глава «Садоводов России»:

- На западе США отменились встречи с официальными лицами. Сейчас, поскольку немного знаю испанский, общаюсь с работягами мексиканцами на плантациях в Калифорнии и Аризоне. Изучаю их условия труда на земляничных полях и виноградных, уровень оплаты труда и соцобеспечения - кстати, получают они тут в три раза больше, чем в Мексике за ту же работу. Поскольку из Лос-Анджелеса сейчас самолеты в Россию не летают, буду искать варианты, как добраться на Родину.