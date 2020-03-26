ВКонтакте проведет трансляцию прошлогоднего VK Fest в рамках кампании #лучшедома

В эти выходные ВКонтакте организует трансляцию лучших моментов прошлогоднего VK Fest для всех, кто сейчас проводит время дома. Зрители увидят выступления любимых артистов и главных спикеров «Лектория». Снова пережить эмоции от фестиваля или впервые ощутить его атмосферу можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция пройдёт 28 и 29 марта с 15:00 до 22:00. В прошлом году на VK Fest выступили больше 60 исполнителей, среди которых Little Big, Тима Белорусских, Zivert, ATL, Диана Арбенина, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Елена Темникова и другие.

ВКонтакте проведет трансляцию прошлогоднего VK FestФото: ВКонтакте

Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте:

«Сейчас, когда лучше оставаться дома, хочется окунуться в атмосферу фестиваля, вспомнить его самые яркие моменты и зарядиться позитивом. Мы очень надеемся, что до лета распространение вируса остановится и VK Fest в 2020 году состоится, так что продолжаем вести переговоры со многими музыкантами и блогерами. Вскоре мы планируем объявить лайн-ап фестиваля, а в лучшие выходные лета — порадовать наших посетителей».

Зрители увидят выступления любимых артистовФото: ВКонтакте

VK Fest планируется провести 18 и 19 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Организаторами выступят ВКонтакте и Radio Record. Купить билеты по стартовой цене можно уже сейчас.

Ранее ВКонтакте объявила, что покажет концерты и культурные мероприятия онлайн, создала единый центр информации по коронавирусу и запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников, совместно с ВОЗ подготовила статью о коронавирусе, а вместе с художниками из программы VK Talents — комиксы с рекомендациями, как защитить себя.