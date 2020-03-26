2020-03-26T15:37:23+03:00
В мире

В Китае объявили о жертве хантавируса

Означает ли это начало новой эпидемии?
Ярослав КОРОБАТОВ
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Эпидемий подобных Covid-19, хантавирус вызвать не можетЭпидемий подобных Covid-19, хантавирус вызвать не можетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На волне всеобщего интереса к вирусам, возникшего на фоне коронавирусной угрозы, в топы новостных лент попало сообщение о жертве хантавируса - житель китайской провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу. Состояние здоровья остальных 32 пассажиров-попутчиков проверяют медики. Вирус, Китай, гибель человека - не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы провести параллели с коронавирусом и задаться вопросом: а не означает ли это начало новой эпидемии?

Однако медики успокаивают. Если нынешний штамм коронавируса возник в результате мутаций и ранее не был известен, то хантавирус хорошо знаком ученым. Считается, что впервые хантавирус громко заявил о себе во время Корейской войны 1950—1953 годов. Тогда около 3 тысяч солдат ООН заболело корейской геморрагической лихорадкой, болезнь вызывала внутренне кровотечение и нарушение функций почек. Виновника вспышки выявили только в 1978 году, когда штамм хантавируса был впервые описан.

Однако эпидемий подобных Covid-19, хантавирус вызвать не может. Он практически не передается от человека к человеку, заразиться им можно при контакте с мочой, слюной или пометом грызунов. Заболевание встречается и в России. Однако если вы не контактируете напрямую с грызунами, то беспокоиться не о чем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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