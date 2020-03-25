В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.
Все произошло еще в понедельник, 23 марта. Общественный транспорт направлялся в провинцию Шаньдун, когда одному из пассажиров стало плохо.
Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. У умершего подтвердилось наличие хантавируса. У остальных 32 пассажиров и водителя автобуса тесты были отрицательными, передает Global Times.
Мужчина скончался по пути на работу
Сайт kp.ru писал, что хантавирус передается через грызунов - мышей, хомячков. Он может содержаться в их продуктах жизнедеятельности или распространяться через укусы. Первые симптомы заболевания схожи с теми, что свойственны для гриппа.
Зараженные жалуются на головную боль, боли в суставах, повышенную температуру, дальше ухудшается зрение. В наиболее тяжелых случаях у пациентов отказывают некоторые органы.
Тем временем, по всему миру пока борются с другой напастью - новый коронавирус. Вакцины и лекарства от него пока не существуют, но многие инфицированные уже выздоровели.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»