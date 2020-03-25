В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

25 Март 2020 2020-03-25T10:41:46+03:00

Житель провинции Юньнань скончался в автобусе по пути на работу

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В Китае зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.

Все произошло еще в понедельник, 23 марта. Общественный транспорт направлялся в провинцию Шаньдун, когда одному из пассажиров стало плохо.

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. У умершего подтвердилось наличие хантавируса. У остальных 32 пассажиров и водителя автобуса тесты были отрицательными, передает Global Times.

Мужчина скончался по пути на работу

Сайт kp.ru писал, что хантавирус передается через грызунов - мышей, хомячков. Он может содержаться в их продуктах жизнедеятельности или распространяться через укусы. Первые симптомы заболевания схожи с теми, что свойственны для гриппа.

Зараженные жалуются на головную боль, боли в суставах, повышенную температуру, дальше ухудшается зрение. В наиболее тяжелых случаях у пациентов отказывают некоторые органы.

Тем временем, по всему миру пока борются с другой напастью - новый коронавирус. Вакцины и лекарства от него пока не существуют, но многие инфицированные уже выздоровели.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU