2020-03-26T13:56:43+03:00
Политика

Парламент уходит в онлайн: Сенатор Нарусова попала в Коммунарку

Членам Совфеда раздали спецпланшеты, с которых они могут голосовать из дома в любой точке страны
Игорь ЯКУНИН
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Стало известно, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой оказался отрицательнымСтало известно, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой оказался отрицательнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Совете Федерации большинство сенаторов — люди не молодые. То есть они - в зоне риска. Еще за несколько часов до обращения президента к народу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила всем сенаторам старше 65 лет, за исключением руководства СФ, работать на удаленке.

68-летняя сенатор от Тывы Людмила Нарусова об этом решении узнала уже в больничной палате в подмосковной Коммунарке. Как сообщила в своем телеграмм канале ее дочь, Ксения Собчак, «у мамы поднялась температура, так как я постоянно работаю на ТВ, с мамой мы не контактировали две недели, она была в санатории под Москвой, приехала (домой), позвонила мне с просьбой вызвать скорую». Утром в четверг, как сообщил коллега Нарусовой, 47-летний Андрей Клишас, стало известно, что тест на коронавирус у Людмилы Борисовны оказался отрицательным.

Однако, как правило, чтобы полностью снять подозрения в заражении вирусом, попавшим в больницу в Коммунарку предлагается сдать 2-3 теста с разницей в несколько дней. И если все они отрицательные - пациента выписывают.

Как сообщил «КП» 82-летний сенатор с Урала Эдуард Россель, в ночь на среду он в Екатеринбурге получил доставленный из Москвы авторизованный спецпланшет, который позволит каждому члену Совету Федерации полноценно участвовать в заседаниях верхней палаты парламента он-лайн. В том числе, голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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