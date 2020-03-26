2020-03-26T09:31:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Мать Ксении Собчак госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус

Людмиле Нарусове проводят обследование, а также взяты мазки на анализ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Людмила Нарусова госпитализирована в московскую больницу в КоммунаркеЛюдмила Нарусова госпитализирована в московскую больницу в КоммунаркеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова госпитализирована в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус COVID-19.

Сначала Людмила Борисовна обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, а уже оттуда ее увезли в Коммунарку. На данный момент ей проводят обследование, а также взяли тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщает 5-tv.ru.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил,что мама Ксении Собчак приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне Лев Лещенко с женой Ириной Багудиной попали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Певцу и супруге диагностировали двустороннее воспаление легких. Как сообщал сайт kp.ru, в первых числах февраля они отдыхали в Италии, однако с того момента прошло полтора месяца, поэтому есть вероятность, что супруги общались с друзьями, которые вернулись с отдыха в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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