Мать Ксении Собчак госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус

Мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова госпитализирована в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус COVID-19.

Сначала Людмила Борисовна обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, а уже оттуда ее увезли в Коммунарку. На данный момент ей проводят обследование, а также взяли тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщает 5-tv.ru.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил,что мама Ксении Собчак приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне Лев Лещенко с женой Ириной Багудиной попали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Певцу и супруге диагностировали двустороннее воспаление легких. Как сообщал сайт kp.ru, в первых числах февраля они отдыхали в Италии, однако с того момента прошло полтора месяца, поэтому есть вероятность, что супруги общались с друзьями, которые вернулись с отдыха в Европе.

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