2020-03-26T15:08:23+03:00
Спорт

Подсчитана сумма, которую потеряют организаторы Олимпиады-2020 из-за ее переноса

Игры были из-за коронавируса ранее сдвинуты на один год вперед
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игры были из-за коронавируса ранее сдвинуты на один год впередИгры были из-за коронавируса ранее сдвинуты на один год впередФото: REUTERS
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Журнал «Форбс» подсчитал потери от переноса Олимпиады-2020 в Токио на следующий год. Если учесть, что на подготовку Игр японцы уже потратили 12,6 млрд, а проведение их в 2021 году увеличит эту сумму до 15,3 млрд, то разница составит 2,7 млрд.

И это по минимуму, если не переделывать всю символику, рекламную продукцию, медали, на которых красуется логотип «Токио-2020». Кстати, японцы уже объявили, что название Олимпиады меняться не будет, и это позволит сэкономить кругленькую сумму.

Ранее местные эксперты называли сумму потерь в два раза больше. В японских СМИ писали, что перенос Олимпиады обойдётся Японии в 5,4 миллиарда евро, а ее отмена грозит стране потерей 38,2 миллиарда долларов.

А тем временем, на вокзале в Токио отключили часы обратного отсчета времени, оставшегося до Олимпиады. Вчера на них оставалось 122 дня, а теперь установлено просто текущее время, поскольку новых дат проведения Игр нет. Будут ли японцы повторять календарь соревнований на следующий год - тоже не известно.

На неопределенный срок отложили и эстафету олимпийского огня, которая должна была стартовать по городам Японии 26 марта. Напомни, что огонь, зажженный в Греции 12 марте, 20 прибыл в Японию. Где будет все это время находится факел, не сообщалось.

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Олимпиада-2020, которую перенесли на год, не будет менять название

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр-2020 в Токио на следующий год. Новых сроков пока нет, но в официальном коммюнике сказано, что Олимпиада должна пройти не позднее 2021 года.

А вскоре губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о том, что название Летних Олимпийских игр-2020 менять не будут. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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