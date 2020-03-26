2020-03-26T15:52:35+03:00
Экономика

Обрушит ли нерабочая неделя из-за коронавируса домашний интернет в России

Эксперты дали советы, как лучше работать с сетью на удаленке
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Эксперты дали советы, как лучше работать с сетью на удаленкеЭксперты дали советы, как лучше работать с сетью на удаленкеФото: Shutterstock
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Впереди у миллионов россиян девять выходных. Прекращают работать многие заведения: начиная от ресторанов и заканчивая банями. Что остается делать тем, кто проведет эти дни на внеплановых каникулах? Очевидно, вырастет нагрузка на интернет. В Европе , где карантин длится уже неделями, распространяются панические слухи, что всемирная сеть вот-вот рухнет и наступит натуральный интернет-апокалипсис.

Справятся ли с возросшей нагрузкой наши провайдеры?

Технический директор ИД «Комсомольская правда» Илья Коршунов отметил, что Россия по сравнению с Европой находится в более выгодном положении. Интернет-инфраструктуру мы стали развивать лишь в конце 1990-х, когда уже появились относительно новые технологии. Особенно современная инфраструктура — в Москве.

Поэтому карантин не приведет к критической перегрузке наших сетей.

- Действительно, нагрузки на интернет растут, потому что организации начинают проводить множество аудио- и видеоконференций в онлайне. Этот трафик гораздо более тяжелый, чем обычный просмотр сайтов, а их просмотры тоже увеличиваются, - объясняет Коршунов. - Но провайдеры отслеживают траффик. И если специалисты видят, что он начинает переливаться через край, то они всегда могут уменьшить скорость для конечного потребителя. Где-то этого не позволяют условия договора. Но они будут поджимать общие скорости. Все регулируется. Коллапса не будет.

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников также уверен, что в России ситуация под контролем благодаря современной инфраструктуре.

- Как сообщает агентство Global Data Technologies, а сегодняшний день в России 75% подключений происходит по оптоволоконной связи, в Европе таких подключений меньше половины, - приводит данные Половников. - Если сравнивать: наша система — это МКАД, а европейская — проселочные дороги. То есть в России каналы гигантские, они не ограничены практически ничем. Забить такой проводной канал не смогут даже люди, которые смотрят сериалы или видеоуроки, дающие самую большую нагрузку на оператора. Кроме того, у нас же не появилось 50 миллионов новых пользователей? Раньше люди сидели в офисах, теперь они сидят дома. И потребляют примерно одно и то же количество контента.

Благодаря этому наша связь быстрее и одна из самых дешевых в мире. По данным ТМТ-консалтинг, на домашний интернет россияне в среднем тратят 356 рублей в месяц. Таких цифр нет ни в Европе, ни в США.

Советы по исправному и быстрому интернету от наших экспертов:

1. Тем, кому требуется действительно быстрый интернет, нужно подключиться к домашнему интернету не по Wi-Fi, а по кабелю (он вставляется в разъемы роутера). Wi-Fi — всегда медленнее. Если в доме несколько человек, можно работать одновременно и через несколько кабелей при параллельной раздаче через Wi-Fi.

2. Если сервис работает не так качественно, как должен работать, например, заедают видеоуроки или конференции, в первую очередь проверьте скорость своего соединения. Если скорость нормальная, то сайт тормозит потому, что это проблемы самого сайта, приложения и вы никак не можете на это повлиять.

3. Постарайтесь ограничить использование видеосервисов, пока работаете. Они дают самую большую нагрузку. А детей, которых привыкли сажать перед включенным Ютубом, лучше занимать развивающими играми, конструкторами, книжками.

4. Если сигнал интернета не достает, к примеру, до спальни, его можно усилить специальными репитерами. Они включаются в обычную розетку посередине маршрута и повторяют сигнал Wi-fi по всей квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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