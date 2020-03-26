Уровень безработицы в США вырос в 12 раз

Американский департамент труда опубликовал шокирующие цифры по безработице в стране – за две недели поступило 3,28 млн заявок на получение пособия. Предыдущий показатель был 282 тысячи заявки. То есть произошел рост в 11,6 раз. Это исторический рекорд. Предыдущее максимальное число заявок на пособие по безработице составляло 695 тысяч – в 1982 году, сообщает Bloomberg.

Аналитики предсказывали, что уровень безработицы в США скакнет на рекордные величины – в связи с закрытием на жесткий карантин большей части страны, в том числе наиболее экономически активных штатов Нью-Йорк и Калифорния. Однако ожидалось, что за пособиями обратятся около 1 млн американцев. То, что падение крупнейшей экономики мира становится таким глубоким, явилось неприятным сюрпризом.

Показатель занятости населения традиционно считается одним из важнейших индикаторов состояния американской экономики. Как правило, увеличение первичных заявок на пособия по безработице приводят к падению индексов фондовых рынков. На прошлой президент США Дональд Трамп даже попросил отсрочить публикацию показателей занятости, чтобы не обрушить биржи.

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