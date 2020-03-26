2020-03-26T16:17:32+03:00
Экономика

Уровень безработицы в США вырос в 12 раз

Это исторический рекорд – более 3 млн обращений за пособиями за две недели
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Американский департамент труда опубликовал шокирующие цифры по безработице в стране – за две недели поступило 3,28 млн заявок на получение пособия.Американский департамент труда опубликовал шокирующие цифры по безработице в стране – за две недели поступило 3,28 млн заявок на получение пособия.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский департамент труда опубликовал шокирующие цифры по безработице в стране – за две недели поступило 3,28 млн заявок на получение пособия. Предыдущий показатель был 282 тысячи заявки. То есть произошел рост в 11,6 раз. Это исторический рекорд. Предыдущее максимальное число заявок на пособие по безработице составляло 695 тысяч – в 1982 году, сообщает Bloomberg.

Аналитики предсказывали, что уровень безработицы в США скакнет на рекордные величины – в связи с закрытием на жесткий карантин большей части страны, в том числе наиболее экономически активных штатов Нью-Йорк и Калифорния. Однако ожидалось, что за пособиями обратятся около 1 млн американцев. То, что падение крупнейшей экономики мира становится таким глубоким, явилось неприятным сюрпризом.

Показатель занятости населения традиционно считается одним из важнейших индикаторов состояния американской экономики. Как правило, увеличение первичных заявок на пособия по безработице приводят к падению индексов фондовых рынков. На прошлой президент США Дональд Трамп даже попросил отсрочить публикацию показателей занятости, чтобы не обрушить биржи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рынки США и Европы обвалились на торгах в понедельник

Быстрое распространение китайского вируса по всему миру ухудшает ситуацию на финансовых рынках. Инвесторы боятся, что карантин, объявленный в некоторых развитых странах, уже в ближайшем будущем отразится на всей мировой экономике. Этому есть предпосылки. Убытки несут уже не только туркомпании и авиаперевозчики, но и малый и средний бизнес. Им, конечно, будут всячески помогать, но это вряд ли сильно улучшит их положение. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус стал “идеальным штормом” для туристического бизнеса: Кто выживет, а кто уйдет
В “идеальный шторм” попали все: и туроператоры, и отели, и авиакомпании, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Переживут ли они пандемию?
Сергей Раевский - о мерах против коронавируса: Каникулы важны в первую очередь для людей, а значит, опосредованно, и для экономики
Профессор РАНХиГС объяснил, почему лучше сейчас сходить на неделю в оплачиваемые выходные, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи
Новости 24
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня