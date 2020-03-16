Рынки США и Европы обвалились на торгах в понедельник

Быстрое распространение китайского вируса по всему миру ухудшает ситуацию на финансовых рынках. Инвесторы боятся, что карантин, объявленный в некоторых развитых странах, уже в ближайшем будущем отразится на всей мировой экономике. Этому есть предпосылки. Убытки несут уже не только туркомпании и авиаперевозчики, но и малый и средний бизнес. Им, конечно, будут всячески помогать, но это вряд ли сильно улучшит их положение.

В понедельник биржи в США и Европе закрылись в огромном минусе – от 6 до 10% в зависимости от страны. Самый большой обвал произошел в тех странах, где были закрыты границы, объявлены национальный карантин и чрезвычайное положение. При этом фондовые рынки даже проигнорировали масштабный допинг, который в пятницу анонсировала Федеральная резервная система США (аналог нашего Центробанка). ФРС выделила на борьбу со стихией на биржах свыше триллиона долларов, а ключевая ставка (от которой зависят ставки по кредитам в банках) упала до нуля. Последний раз такое было в 2008 году – в разгар последнего мирового финансового кризиса. Но если в тот раз мощный антибиотик помог, то сейчас инвесторы восприняли такой шаг, как очередной показатель, что в экономике США все очень плохо и власти пытаются потушить огонь деньгами.

- Решение ФРС в большей степени напугало рынки, чем их обнадежило. Это означает то, что на Уолл-Стрит дела могут быть весьма плохи, - считает инвестиционный аналитик Андрей Кочетков.

Примечательно, что российский рубль и индекс Московской биржи (на ней проводятся почти все торги акциями и облигациями) на этом мрачном фоне опустились всего на 2%. И это несмотря на то, что нефть упала очень сильно – почти на 10%. Сейчас за баррель «черного золота» дают чуть больше $30. Эксперты объясняют это тем, что последствия для экономики России пока представляются не такими серьезными.

Напомним, в нашей стране на случай кризиса накоплено $150 млрд в Фонде национального благосостояния и $570 млрд в международных резервах Центробанка. Внешний долг минимальный - всего 13% ВВП. Федеральный бюджет балансируется при цене на нефть в $42 за баррель. По словам главы Минфина Антона Силуанова, заначки при цене «черного золота» в $25 – 30 нам хватит на несколько лет. А кризисы, даже мировые, имеют свойство заканчиваться примерно через год-два. Должно хватить.

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