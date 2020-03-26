2020-03-26T18:37:39+03:00
Общество

Священник: Если храмы закроют, будем встречать Пасху на улице. И ограничим освящение куличей

Отец Павел Островский рассказал, как может пройти главный праздник у православных
Роман ГОЛОВАНОВ
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Отец Павел Островский рассказал, как может пройти главный праздник у православных. Фото: Канал "Россия 1"Отец Павел Островский рассказал, как может пройти главный праздник у православных. Фото: Канал "Россия 1"
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Верующим рекомендовали ограничить посещение храмов. Но многие православные задаются вопросом: «А как встречать Праздник Воскресения Христова, если церкви закроют из-за коронавируса?» Некоторые приходы уже готовятся к такому развитию событий. Настоятель подмосковного храма отец Павел Островский рассказал, как может пройти Пасхальное богослужение.

- Если и правда эпидемия начнет развиваться по-настоящему в России, то нужно здесь идти на определенные шаги, чтобы нам не способствовать заражению, - сказал отец Павел в беседе с «КП». - Мы сейчас около храма массово расчищаем большое пространство прямо на природе, чтобы там могли собираться люди. То есть чтобы все наши прихожане на расстоянии друг от друга в несколько метров могли спокойно встать на улице. Чтобы можно было богослужение провести на улице. Но при этом чтобы не было общего собрания, чтобы люди стояли на довольно серьезном расстоянии друг от друга.

Священник отметил, что главное, для чего верующие приходят в храм, это причастие. И он рассказал о своих идеях, как проводить таинство.

- Мы сделаем большое количество запасных даров к причастию. По той практике, которая используется в некоторых западных странах, там храмы закрыты для публичных богослужений, но разрешается впускать до десяти человек. И священник сидит в указанное время в храме, и по спискам по десять человек в храм запускают, а он их исповедует и причащает. Такой компромиссный вариант тоже может быть, - предложил отец Павел.

Также священник предположил, что могут ограничить освящение куличей.

- Очевидно, что, может быть, придется пойти на какие-то ограничения в плане освящения куличей. Чтобы не было вот этих больших собраний людей. Может быть, людям воздержаться. Если Святейший благословит всех, будет архипастырская молитва, чтобы людям не нужно было никуда идти для освящения куличей. По сравнению со здоровьем граждан, это ничто. Хотя традиция известная. Но можно и воздержаться. Поэтому я людей хочу успокоить. Наверное, мы найдем варианты и спокойно это переживем, - сказал батюшка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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