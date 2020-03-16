Священник объясняет: можно ли заразиться коронавирусом в церкви и нужен ли карантин в храмах

В некоторых храмах уже выдают после Причастия запивку в одноразовых стаканах (до этого пили из общих чашечек). Прихожане не стесняются надевать на лицо защитные повязки. Так можно ли подхватить болезнь после похода в храм? Об этом «КП» рассказал отец Павел Островский.

КП: Нужно ли закрывать храмы из-за того, что надвигается эпидемия?

Отец Павел: Из-за того, что надвигается эпидемия — нет. Но если разразится бедствие, то в этом конкретном месте можно подумать над вариантами, чтобы не способствовать распространению. Ну, например, не обязательно храм закрывать. Можно провести богослужение на улице. Проверить помещение. Или сделать так, чтобы людей было меньше на службе. Договорится с прихожанами, чтобы ходили по 30 человек и стояли на расстоянии друг от друга. Но это только в отдельных случаях, когда есть опасность. Чтобы не было так — закрываем все храмы на замок! Люди помолиться хотят, а им не дают. Даже в деревнях, где люди всю жизнь как на карантине сидят и никуда не выезжают.

Отец Павел Островский.

КП: Почему Ватикан идет на резкие шаги и закрывает храмы?

Отец Павел: Мне все равно, что там делает Ватикан. Могу предположить, что в Италии в некоторых регионах ситуация вышла из-под контроля. Разумно принять какие-то меры. Мы не зря молимся на богослужении, чтобы нас избавили от «от глада, губительства, труса, потопа». Губительство — это эпидемия, мор. Там где это есть, нужно что-то делать. А наше руководство своими мерами пока бережет от массового распространения.

КП: Таинство Причастия. Когда все подходят к чаше и с одной ложки берут кровь и плоть Христа. Есть вероятность, что болезнь передастся?

Отец Павел: Нужно разделить. Само причастие заразить никого не может. А вот во время эпидемии люди могут просто стоя в храме друг от друга заразиться. Не стоит забывать, что рассуждения - «Я причастился, значит, не заболею!» - просто противоречат Священному Писанию. Еще апостол Павел писал, что те, которые причащаются недостойно — болеют или умирают. Есть множество причин, по котором после причастия у тебя могут быть проблемы. Но если человек любит Христа, верует в него, то причастие — смысл его жизни. И лишать христианина причастия не нужно. Но если эпидемия случится, то священноначалие что-нибудь придумает, у нас не глупые люди.

Кстати, коронавирус — это же не единственная болезнь на свете. Почему-то раньше никакие вопросы подобные не поднимались о закрытии храмов. Простите, но у нас туберкулез в стране есть. У нас ситуация стала исправляться. Но ежегодно от него умирают 8 тысяч человек. Предохраняться нужно. Если заболел — иди в больницу. Проехался в метро — помой руки. Но голову тоже надо сохранять на плечах.