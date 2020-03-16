2020-03-16T13:54:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Священник объясняет: можно ли заразиться коронавирусом в церкви и нужен ли карантин в храмах

Известный батюшка рассказал, спасают ли таинства от болезни
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Мужчина кашляет перед иконой Божией Матери "Державная" во время литургии в Храме-Памятнике на Крови, Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин/ТАССМужчина кашляет перед иконой Божией Матери "Державная" во время литургии в Храме-Памятнике на Крови, Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Изменить размер текста:

В некоторых храмах уже выдают после Причастия запивку в одноразовых стаканах (до этого пили из общих чашечек). Прихожане не стесняются надевать на лицо защитные повязки. Так можно ли подхватить болезнь после похода в храм? Об этом «КП» рассказал отец Павел Островский.

КП: Нужно ли закрывать храмы из-за того, что надвигается эпидемия?

Отец Павел: Из-за того, что надвигается эпидемия — нет. Но если разразится бедствие, то в этом конкретном месте можно подумать над вариантами, чтобы не способствовать распространению. Ну, например, не обязательно храм закрывать. Можно провести богослужение на улице. Проверить помещение. Или сделать так, чтобы людей было меньше на службе. Договорится с прихожанами, чтобы ходили по 30 человек и стояли на расстоянии друг от друга. Но это только в отдельных случаях, когда есть опасность. Чтобы не было так — закрываем все храмы на замок! Люди помолиться хотят, а им не дают. Даже в деревнях, где люди всю жизнь как на карантине сидят и никуда не выезжают.

Отец Павел Островский.

Отец Павел Островский.

КП: Почему Ватикан идет на резкие шаги и закрывает храмы?

Отец Павел: Мне все равно, что там делает Ватикан. Могу предположить, что в Италии в некоторых регионах ситуация вышла из-под контроля. Разумно принять какие-то меры. Мы не зря молимся на богослужении, чтобы нас избавили от «от глада, губительства, труса, потопа». Губительство — это эпидемия, мор. Там где это есть, нужно что-то делать. А наше руководство своими мерами пока бережет от массового распространения.

КП: Таинство Причастия. Когда все подходят к чаше и с одной ложки берут кровь и плоть Христа. Есть вероятность, что болезнь передастся?

Отец Павел: Нужно разделить. Само причастие заразить никого не может. А вот во время эпидемии люди могут просто стоя в храме друг от друга заразиться. Не стоит забывать, что рассуждения - «Я причастился, значит, не заболею!» - просто противоречат Священному Писанию. Еще апостол Павел писал, что те, которые причащаются недостойно — болеют или умирают. Есть множество причин, по котором после причастия у тебя могут быть проблемы. Но если человек любит Христа, верует в него, то причастие — смысл его жизни. И лишать христианина причастия не нужно. Но если эпидемия случится, то священноначалие что-нибудь придумает, у нас не глупые люди.

Кстати, коронавирус — это же не единственная болезнь на свете. Почему-то раньше никакие вопросы подобные не поднимались о закрытии храмов. Простите, но у нас туберкулез в стране есть. У нас ситуация стала исправляться. Но ежегодно от него умирают 8 тысяч человек. Предохраняться нужно. Если заболел — иди в больницу. Проехался в метро — помой руки. Но голову тоже надо сохранять на плечах.

Прихожане храма в Гольяново идут на поклон к чудотворной иконе, невзирая на коронавирус.Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на режим работы церкви

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Новости 24
Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
Минфин: Экспортная пошлина на нефть понизится на $14,9 с 1 апреля - до $52 за тонну
В России выписали 10% пациентов, вылечившихся от коронавируса
Курс евро на 17 марта: официальные данные ЦБ РФ
Курс доллара на 17 марта: официальные данные ЦБ РФ
Глава CAS помещён в карантин по коронавирусу
Источники назвали истинную причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом
"Тотальный диктант" перенесли с апреля на осень из-за коронавируса
Дочь олигарха Александра Чигиринского заразилась коронавирусом в Куршевеле
В Госдуме назвали плюсы автоматического начисления пенсий
Король Испании отказался от наследства после коррупционного скандала
В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе
Курс евро на 16 марта 2020 года: с начала торгов цена на валюту выросла на 2 рубля
Суд отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры о конфискации имущества экс-полковника Захарченко
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
Грызунов для испытания вакцины от коронавируса продают по три тысячи долларов
"Да плевать на них, на эти санкции": Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери
Названы регионы, жители которых стараются искать работы без помощи службы занятости
На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже
Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля