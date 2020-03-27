2020-03-26T19:53:28+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в одном килограмме пакета риса 2789 зерен, а в другом - 2804?

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- За границу ездила?

- Нет!

- С иностранцами встречалась?

- Да упаси боже!

- Может, в кафе посидим?

- Легко. У меня и кружка с собой.

- И смотри - без поцелуев!

- Ну разумеется.

* * *

Шутка из интернета.

Шутка из интернета.

* * *

Главная проблема умных людей: они думают, что другие тоже думают.

* * *

- Как дела?

- Хорошо.

- Что делаешь?

- Вру.

* * *

- Папа, а можно я возьму пустые бутылки, сдам их и куплю хлебушка?

- Возьми, сдай. Что бы вы тут без меня жрали?

ИСТОЧНИК KP.RU

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