Анекдоты: Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в одном килограмме пакета риса 2789 зерен, а в другом - 2804?
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- За границу ездила?
- Нет!
- С иностранцами встречалась?
- Да упаси боже!
- Может, в кафе посидим?
- Легко. У меня и кружка с собой.
- И смотри - без поцелуев!
- Ну разумеется.
* * *
Шутка из интернета.
* * *
Главная проблема умных людей: они думают, что другие тоже думают.
* * *
- Как дела?
- Хорошо.
- Что делаешь?
- Вру.
* * *
- Папа, а можно я возьму пустые бутылки, сдам их и куплю хлебушка?
- Возьми, сдай. Что бы вы тут без меня жрали?
ИСТОЧНИК KP.RU