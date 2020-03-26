2020-03-26T20:19:02+03:00
Звезды

Прощание и похороны народной артистки СССР Инны Макаровой пройдут 28 марта

Внук актрисы Иван Бурляев не сможет проститься с бабушкой из-за карантина
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Инна Макарова.Инна Макарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Актриса ушла из жизни 25 марта на 94-м году жизни. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве. В субботу в 11.00 пройдет церемония прощания в большом ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25). Скорее всего в зал будут пускать только родных и близких, поскольку по правилам карантина собираться вместе больше 50 человек запрещено.

- Ситуация сложная, - рассказал нам внук актрисы Иван Бурляев, который как раз не сможет проститься с бабушкой – после возвращения из Испании неделю назад он находится дома на карантине. – Мы не стали переносить похороны на 31 марта, когда я смогу выйти на улицу. Решили, что надо спешить. Неизвестно, что будет в Москве через неделю.

- Некоторые СМИ уже написать про наследство Инны Макаровой, у которой, кроме квартиры на Украинском бульваре и дачи в Подмосковье, есть еще какая-то недвижимость. Если ваша бабушка не оставила завещание, то все это достанется вашей маме, ее единственной дочери – Наталье Бондарчук?

- Бабушка помогла родным получить квартиру. Прежде всего своей дочери Наталье Бондарчук. Все, что она могла сделать для нас, она делала. Но в силу своих возможностей. Они были небезграничные. Разговоры про роскошную дачу и несметное богатство – это просто смешно.

Многое из того, чем сегодня владеет наша семья – квартиры, машины, было организовано Инной Владимировной. Она вообще была уникальным, добрым и тактичным человеком.

Но я пока не готов рассуждать про ее наследство. Вы же понимаете, что в советское время актеры имели только то, что им давало государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Маргарита Симоньян призналась, что потеряла ребенка
Пакет законов по инициативам Путина рассмотрят в Совфеде 2 апреля
Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан
Спортивные врачи объяснили, как карантин отразится на футболистах
На Кубе умер от коронавируса россиянин
Путин на саммите G20 призвал создать «зеленые коридоры» и общий фонд для борьбы с коронавирусом под эгидой МВФ
Сбербанк даст пострадавшим от коронавируса россиянам кредитные каникулы до 6 месяцев
Губернатор Тюменской области отправил на карантин по коронавирусу жителей старше 65 лет
Роза Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня