Прощание и похороны народной артистки СССР Инны Макаровой пройдут 28 марта

Актриса ушла из жизни 25 марта на 94-м году жизни. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве. В субботу в 11.00 пройдет церемония прощания в большом ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25). Скорее всего в зал будут пускать только родных и близких, поскольку по правилам карантина собираться вместе больше 50 человек запрещено.

- Ситуация сложная, - рассказал нам внук актрисы Иван Бурляев, который как раз не сможет проститься с бабушкой – после возвращения из Испании неделю назад он находится дома на карантине. – Мы не стали переносить похороны на 31 марта, когда я смогу выйти на улицу. Решили, что надо спешить. Неизвестно, что будет в Москве через неделю.

- Некоторые СМИ уже написать про наследство Инны Макаровой, у которой, кроме квартиры на Украинском бульваре и дачи в Подмосковье, есть еще какая-то недвижимость. Если ваша бабушка не оставила завещание, то все это достанется вашей маме, ее единственной дочери – Наталье Бондарчук?

- Бабушка помогла родным получить квартиру. Прежде всего своей дочери Наталье Бондарчук. Все, что она могла сделать для нас, она делала. Но в силу своих возможностей. Они были небезграничные. Разговоры про роскошную дачу и несметное богатство – это просто смешно.

Многое из того, чем сегодня владеет наша семья – квартиры, машины, было организовано Инной Владимировной. Она вообще была уникальным, добрым и тактичным человеком.

Но я пока не готов рассуждать про ее наследство. Вы же понимаете, что в советское время актеры имели только то, что им давало государство.