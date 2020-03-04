2020-03-04T17:07:21+03:00
Звезды

Наталья Бондарчук о госпитализации мамы Инны Макаровой: «Она все время в больнице. Чего вы хотите – 94-й год пошел»

Народная артистка СССР, звезда фильма «Молодая гвардия» была срочно госпитализирована [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мы позвонили дочери актрисы – Наталье БондарчукМы позвонили дочери актрисы – Наталье БондарчукФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Сейчас Инна Владимировна Макарова находится в одной из московских клиник.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Мы позвонили дочери актрисы – Наталье Бондарчук.

- Да, мама в больнице. Она все время теперь по больницах, - довольно спокойно ответила нам Наталья Сергеевна. – А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга в Сибири. Окончила ВГИК, после института была зачислена в труппу Театра-студии киноактера. Говорят, что сама Алла Тарасова приглашала её во МХАТ, но педагог и главный наставник актрисы в кино режиссер Сергей Герасимов не позволил ей уйти в художественный театр: «Она нужна кинематографу».

Сейчас Инна Владимировна Макарова находится в одной из московских клиник Фото: Мила СТРИЖ

Сейчас Инна Владимировна Макарова находится в одной из московских клиникФото: Мила СТРИЖ

Инна Макарова прославилась яркими ролями в фильмах "Молодая гвардия", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова", "Высота", «Девчата» и многими другими.

Она была первой женой актера и режиссера Сергея Бондарчука, в браке с которым родилась ее единственная дочь Наталья. Расставание в Бондарчуком было тяжёлым, после него Макарова долго не выходила замуж. Но потом все-таки связала свою жизнь с академиком Михаилом Перельманом и была счастлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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