2020-03-26T20:36:34+03:00
Экономика

Повышенный налог на дивиденды будет введен в России в 2021 году

При этом ставка в 15% будет применяться только к доходам, выводимым в офшор
Виктор МАТРОСОВ
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Ставка налога на дивиденды, которые выводятся за границу, вырастет с 2% до 15%. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСССтавка налога на дивиденды, которые выводятся за границу, вырастет с 2% до 15%. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС
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Повышение ставки налога на дивиденды вступит в силу с 1 января 2021 года и не будет распространяться на доходы, полученные в 2020 году, разъяснило Министерство финансов РФ. При этом повышенная ставка налога будет применяться только в отношении транзитных юрисдикций (офшоров), куда могут быть выведены эти доходы.

Ранее Владимир Путин в обращении к нации заявил, что доходы, выводимые из России в офшор, должны облагаться адекватным налогом.

«Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо», - заявил глава государства.

По предложению президента ставка налога на дивиденды, которые выводятся за границу, поднимутся с 2% до 15%.

Налог на процентные доходы по банковским вкладам будет введен также с 2021 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. А выплатить его нужно будет только в 2022 году. Налог на доходы по вкладам будет составлять 13% и будет применяться только к гражданам, общая сумма вкладов на депозитах банках которых превышает 1 миллион рублей.

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

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Полный текст обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом

Президент России выступил с заявлением. Публикуем полный текст этого обращения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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