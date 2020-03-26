Налог солидарности: государство заработает 150 миллиардов рублей на вкладах миллионеров

Во вчерашнем обращении президента Владимира Путина к нации был анонсирован новый налог на вклады состоятельных людей.

- Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц, - заявил глава государства.

Он отметил, что такая мера затронет лишь 1% вкладчиков. А условия для размещения средств в российских банках «по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире». «Комсомолка» решила ответить на основные вопросы, которые волнуют россиян.

Кого затронет?

По подсчетам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, вклады на сумму от миллиона рублей составляют около 40% от общего объема депозитов в банковской системе. То есть 1% вкладчиков держат почти половину свободных денег в стране. По сути, это удар по рантье, которые в последние годы жили на проценты от скопленных средств.

Как заявлял несколько лет назад замминистра финансов Алексей Моисеев, в России есть люди, которые держат на счетах больше миллиарда рублей, получают проценты и не платят с этих доходов налоги. По его словам, это несправедливо.

Сколько придется заплатить?

Четкого определения пока нет. В Минфине и Федеральной налоговой службе на запрос «КП» ответили коротко: «Мы разбираемся». И пообещали ответить максимально быстро. Тем не менее по логике налогом должна облагаться именно сумма превышения.

К примеру, если у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей, то облагаться налогом должны только «лишние» 100 тысяч. Простой расчет. Средняя ставка по вкладам сейчас составляет 6% годовых. То есть за год с такого вклада человек получит 66 тысяч процентного дохода. Из них только шесть тысяч с суммы превышения, то есть тех самых 100 тысяч. И только с этих шести тысяч возьмут дополнительный налог - 13%, или в данном случае - 780 рублей.

Если вклад больше, то налог увеличится пропорционально - 13% возьмут с процентов, начисленных на сумму в четыре миллиона. К примеру, для вклада на пять миллионов рублей налог составит уже 31,2 тысячи рублей.

Новый налог на вклады состоятельных людей был анонсирован в обращении президента Путина.Фото: REUTERS

Какую сумму соберет государство?

Сейчас ставки по вкладам в среднем составляют 6% годовых. Значит, у этих людей заберут примерно 0,8% годовой доходности. Сейчас общий объем вкладов населения, по данным ЦБ, составляет почти 31 триллион рублей.

- Государство заработает на этом не менее 111 млрд рублей, - подсчитал Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково-РЭШ.

А ведь есть еще ценные бумаги, то есть государственные облигации, которые теперь тоже будут облагаться дополнительным налогом. Хотя раньше они были единственным инструментом на бирже, который был освобожден от НДФЛ. На этом рынке крутится еще порядка 20 трлн рублей, подсчитали в БК «Регион». Но большую часть этих бумаг держат юридические лица.

В совокупности, как делают вывод в Национальном рейтинговом агентстве, новый налог может принести в бюджет до 150 млрд рублей.

Как будут собирать этот налог?

Это самый главный вопрос. Помощник президента Дмитрий Песков заявил, что разные вклады для целей налогообложения суммироваться не будут. Значит, если у вас несколько миллионов рублей, то, чтобы избежать дополнительных налогов, можно просто разложить деньги по разным банкам.

- Я думаю, что систему пока не будут усложнять. Иначе придется очень многое менять. Скорее всего, каждый банк будет смотреть у себя. Если у человека на счетах в этом банке лежит меньше миллиона рублей, то он ничего не будет платить, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Тем не менее радоваться миллионерам пока рано. В словах президента прозвучали слова «общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги». А значит, в Минфине, скорее всего, попробуют найти способ, как избежать массовой налоговой оптимизации.

Как будут считать налог, если дробить вклады не разрешат?

Этот вопрос большинство экспертов тоже ставит в тупик. И вот почему. В России большинство налогов платят налоговые агенты - например, работодатели, банки и брокерские компании. Они все считают за человека и сами вычитают нужные суммы и отправляют государству. Да, есть имущественные налоги, которые мы платим сами. Но и тут государство делает за нас всю работу. Само считает, сколько мы ему должны и выставляет счет: присылает квитанцию на почту или уведомление в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Чтобы корректно посчитать, сколько человек заработал за год на вкладах, нужно совместить все его сбережения. А как это сделать, если депозиты открыты в нескольких банках? Неужели все банки будут сдавать отчетность на каждого вкладчика и все это будет считать то же АСВ? Если у человека лежат три вклада по 900 тысяч рублей в трех разных банках, кто из этих трех банков станет для человека тем самым налоговым агентом, который должен будет вычесть из набежавших процентов на сумму превышения налог и отправить его в пользу государства? Неразбериха.

И наконец, если повесить подсчет своих доходов на граждан, а за государством оставить функцию контроля, как это сделано в Штатах и как это советуют сделать некоторые юристы, это с очень большой вероятностью приведет к коллапсу в налоговых инспекциях… Ведь даже 1% вкладчиков - это, как недавно считали в Сбербанке, несколько сотен тысяч человек.

Накопительные счета и карты тоже обложат налогом?

Это еще один вопрос, который пока остается без четкого ответа. Банковских продуктов сейчас очень много. Есть срочные вклады (они открываются на определенный период времени), есть накопительные счета (откуда деньги можно в любой момент снять, но на остаток капает процент), есть кэшбеки и программы лояльности, по которым люди, по сути, тоже получают дополнительный доход. Что именно попадет под налогообложение, не ясно.

Когда закон вступит в силу?

Решение пока не принято. Законопроект готовится. Как заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон если и вступит в силу, то не раньше 2021 года.

- Скорее всего, мы их сейчас быстро примем. Но, поскольку это налоговые законы, вводящие новые налоги и ухудшающие положение налогоплательщиков, они должны вводиться со следующего года, - пояснил Аксаков.

Поэтому снимать деньги со счетов, по мнению экспертов, бессмысленно. Во-первых, тогда на них перестанет начисляться доход. Во-вторых, время еще точно есть. На прибыль, полученную до вступления закона в силу, новый налог все равно распространяться не будет. А если держать деньги в банке, то на сумму до 1,4 млн рублей она полностью застрахована.

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