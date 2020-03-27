2020-03-27T19:06:25+03:00
Экономика

В глушь или на дачу: россияне планируют отдыхать только на родине

А пятая часть соотечественников все лето будет работать
Нина ЦВЕТКОВА
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Треть россиян (32%) возьмут летний отпуск и отправятся в деревню или на дачуТреть россиян (32%) возьмут летний отпуск и отправятся в деревню или на дачуФото: Евгения ГУСЕВА
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Никто не надеется уехать за рубеж. Эпидемия коронавируса, закрытые границы, приостановка полетов и страх не позволяет россиянам планировать поездки куда-либо, кроме России. Это лето мы проведем на родине.

Треть россиян (32%) возьмут летний отпуск и отправятся в деревню или на дачу, выяснили в Туту.ру. Четвертая часть соотечественников (24%) планируют путешествие по России. Отпуск дома проведут 15% опрошенных. А каждый десятый будет искать глухие места, где нет людей. К примеру, хотят организовать поездку дикарями на море, рыбалку. Или уйти в лес с палатками.

В это время пятая часть респондентов (19%) считает, что лето 2020-го - не время для отпуска. В ситуации неопределенности люди предпочли не прекращать работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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