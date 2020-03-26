2020-03-26T13:21:07+03:00
Экономика

Коронавирус стал “идеальным штормом” для туристического бизнеса: Кто выживет, а кто уйдет

В “идеальный шторм” попали все: и туроператоры, и отели, и авиакомпании, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Переживут ли они пандемию?
Юлия СМИРНОВА
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Отрасль выйдет из этого кризиса сильно изменившейсяОтрасль выйдет из этого кризиса сильно изменившейсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

- Мы находимся в состоянии идеального шторма. Закрыты все зарубежные страны. Закрыт въезд иностранных туристов в Россию. К этому добавились еще и колебания курсов валют. Непонятно, состоится ли вообще летний туристический сезон в 2020 году, - так описывает ситуацию, в которую попал туристический рынок из-за коронавируса, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Все находятся в одинаково сложном положении – и туроператоры, и авиакомпании, и отели (в Москве загрузка гостиниц снизилась на 63%, в Санкт-Петербурге на 70%). И тем не менее все это вместе взятое создает надежду, и вполне обоснованную, что вся отрасль умереть не может. Туристический рынок мобилизован, готов к бою и не собирается сдаваться. Ситуация очень тяжелая. Но мы видим намерение большинства игроков выйти из этого жуткого штопора и остаться на рынке.

30% ТУРКОМПАНИЙ НЕ ПЕРЕЖИВУТ ПАНДЕМИЮ

- Понятно, что отрасль выйдет из этого кризиса сильно изменившейся. Меньше станет туристических компаний. Они не обнакротятся в том тревожном смысле, как в прошлые годы, когда тысячи туристов оставались брошеннными. Какая-то часть компаний просто с рынка уйдет. По нашим оценкам, примерно 30% туроператоров и турагентов к лету тихо закроются, перестанут существовать. В авиации тоже возможно сокращение участников рынка, - не радует прогнозами Майя Ломидзе. - В самом тяжелом положении маленькие и средние турфирмы. Крупные туроператоры - в наиболее надежном. У них больше подушка безопасности. Больше ассортимент направлений и видов отдыха, им есть куда переориентироваться. Я уверена, что крупные туроператоры этот клинч переживут.

37 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ – КОРОНАВИРУСУ ПОД ХВОСТ

- Если ситуация пойдет по пессимистическому сценарию, и до сентября большая часть зарубежных стран будут закрыты, недополученный доход туроператоров по выездному туризму будет составлять 25 миллиардов рублей, по въездному (то есть тех, кто принимает иностранных путешественников в России) – 12 миллиардов, - подсчитывает Майя Ломидзе.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ РАБОТАЕТ НА РЕАЛЬНЫЙ

Каким станет туризм после коронавируса? Может быть, появятся какие-то новые виды путешествий или станут популярны другие курорты?

- Виртуальный туризм уже появился.... Музеи и театры сейчас можно посетить онлайн. И это делается не просто так – таким образом формируется отложенный спрос. Мы гуляем по виртуальному Лувру, и у нас остается желание побывать там и в реальности.

А о новых направлениях и новых курортах никто из туроператоров пока не думает. Не раньше, чем в июне, появится хотя бы эскиз. Однако массовый туризм, отдых на море, отдых с семей, никуда не денется. Он и после коронавируса будет ровно таким же, каким и был.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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