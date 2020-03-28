2020-03-28T10:51:58+03:00
Общество

Цифровой Диктант 2020 пройдёт онлайн с 28 марта по 11 апреля

Он будет разделен на 4 смысловых блока
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В 2020 году пользователи интернета смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайнВ 2020 году пользователи интернета смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайнФото: Мария ЛЕНЦ
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Пользователи смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайн. В этом году организаторы добавили специальный блок про искусственный интеллект и другие инновационные технологии, а также отдельный тест для детей 7-13 лет.

Всероссийский Цифровой Диктант 2020, организаторами которого являются РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, пройдет с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Также впервые будет проверено знание инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому Диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому по результатам Цифрового Диктанта все участники получат личные рекомендации, с помощью которых смогут определить свои точки роста и заполнить пробелы в знаниях. В этом году мы надеемся увеличить нашу аудиторию и дать возможность еще большему количеству людей проверить себя», — прокомментировал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Цифровой диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый – инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14-17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7-13 лет), для которых был подготовлен отдельный блок вопросов.

«Как показало ежегодное исследование Microsoft DCI, в 2019 году 79% россиян подверглись онлайн-рискам, что на 5% больше, чем в 2018-м. Цифровой Диктант призван улучшить эту ситуацию, т.к. его цель – не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде, – отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в Диктанте приняло участие почти 40 000 человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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