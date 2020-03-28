Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы

Человечество может столкнуться с нехваткой презервативов. Спрос на них в последние недели значительно вырос, а работа производителей контрацептивов парализована противоэпидемиологическими мерам. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

По его информации, крупнейший в мире производитель презервативов, малазийская компания Karex, предупреждает, что ее поставки упали на 50%, а на складах изделий №2 хватит на пару месяцев. Проблема в том, что заводы Karex, которые производят каждый пятый презерватив на планете, только в пятницу возобновили работу после простоя. И то на производство вышли только половина сотрудников. Главные заводы расположены в Китае и Индии – странах, где предпринимают суровые меры, чтобы сдержать распространение COVID-19. - При этом спрос вырос на двузначные цифры. Этому поспособствовали меры по изоляции, которые принимают во многих странах мира. Логично, что люди не хотят заводить детей в условиях, когда они не уверены в будущем, - приводит Bloomberg слова генерального директора группы Karex Гох Миах Киата. Другие последствия – вероятный рост цен на контрацептивы.

- Мы платим нашим сотрудникам полный оклад, хотя они трудятся половину рабочего дня. Так что мы несем дополнительные убытки, - сказал глава Karex.

У компании есть собственные марки, а кроме того она производит для таких брендов как Durex. Это, кстати, самые популярные презервативы в России, так что проблемы индонезийских заводов могут затронуть и нас. По данным аналитической компании DSM Group, на Durex приходится 46,75% продаж презервативов в России.

При этом у нас продажи изделий №2 на неделе с 16 по 22 марта, когда многие перешли на работу из дома, выросли на 31,8% - по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего за 7 дней в аптеках и магазинах продали 589 тысяч, россияне заплатили за них 161 млн рублей.

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