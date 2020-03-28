2020-03-28T14:34:32+03:00
Экономика

Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы

Производства остановлены, а спрос растет
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Спрос на презервативы в последние недели значительно выросСпрос на презервативы в последние недели значительно выросФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Человечество может столкнуться с нехваткой презервативов. Спрос на них в последние недели значительно вырос, а работа производителей контрацептивов парализована противоэпидемиологическими мерам. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

По его информации, крупнейший в мире производитель презервативов, малазийская компания Karex, предупреждает, что ее поставки упали на 50%, а на складах изделий №2 хватит на пару месяцев. Проблема в том, что заводы Karex, которые производят каждый пятый презерватив на планете, только в пятницу возобновили работу после простоя. И то на производство вышли только половина сотрудников. Главные заводы расположены в Китае и Индии – странах, где предпринимают суровые меры, чтобы сдержать распространение COVID-19. - При этом спрос вырос на двузначные цифры. Этому поспособствовали меры по изоляции, которые принимают во многих странах мира. Логично, что люди не хотят заводить детей в условиях, когда они не уверены в будущем, - приводит Bloomberg слова генерального директора группы Karex Гох Миах Киата. Другие последствия – вероятный рост цен на контрацептивы.

- Мы платим нашим сотрудникам полный оклад, хотя они трудятся половину рабочего дня. Так что мы несем дополнительные убытки, - сказал глава Karex.

У компании есть собственные марки, а кроме того она производит для таких брендов как Durex. Это, кстати, самые популярные презервативы в России, так что проблемы индонезийских заводов могут затронуть и нас. По данным аналитической компании DSM Group, на Durex приходится 46,75% продаж презервативов в России.

При этом у нас продажи изделий №2 на неделе с 16 по 22 марта, когда многие перешли на работу из дома, выросли на 31,8% - по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего за 7 дней в аптеках и магазинах продали 589 тысяч, россияне заплатили за них 161 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Сбербанк будет предоставлять в индивидуальном порядке кредитные каникулы на срок до 6 месяцев россиянам пострадавшим от коронавируса, заболевшим или попавшим на вынужденный карантин. Это следует из обращения главы Сбербанка Германа Грефа к клиентам банка в связи с эпидемией. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек
В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд
Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом
В России ни один медик не заразился коронавирусом от пациента
Коронавирус в Испании: число инфицированных возросло до 72,2 тысячи
Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Коронавирус у Льва Лещенко: что известно о состоянии здоровья певца
Число гостей при регистрации брака в Москве ограничили до пяти человек
В ВОЗ пожаловались на то, что москвичи не держат дистанцию в два метра
ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом
США планируют передать грузы сирийским боевикам под видом гумпомощи
Собянин: нагрузка на здравоохранение выросла в разы из-за коронавируса
В Москву прибыл спецпоезд с вывезенными из Украины россиянами
Профессор Щелканов считает, что коронавирус не могли завезти в Китай намеренно
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще два пациента
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы
Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России
Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции
Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию