2020-03-26T19:30:53+03:00
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы россиянам, попавшим на карантин из-за коронавируса

Налоги со вкладов будут подлежать выплате только в 2022 году, заявил Герман Греф
Виктор МАТРОСОВ
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Фото: REUTERS
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Сбербанк будет предоставлять в индивидуальном порядке кредитные каникулы на срок до 6 месяцев россиянам пострадавшим от коронавируса, заболевшим или попавшим на вынужденный карантин. Это следует из обращения главы Сбербанка Германа Грефа к клиентам банка в связи с эпидемией.

- Для их [кредитных каникул] получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка, - говорится в обращении.

Уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса, заявил Греф.

Глава Сбербанка также разъяснил, как будет взыматься налог с процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей.

- Нналогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, начнётся не в текущем году, а с 2021 года, и налог будет подлежать выплате в 2022 году, - рассказал Греф, сославшись на комментарий Министерства финансов.

Также руководитель Сбербанка отметил, что налогами будут облагаться только проценты со вкладов, а не сама величина вклада.

- Подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей. Рублёвая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет, - уточнил Греф.

Сам Герман Греф ранее заявил о временном переходе на удаленную работу и режиме самоизоляции после командировки в Европу.

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- Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц, - заявил глава государства. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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