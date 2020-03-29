2020-03-29T12:29:15+03:00
Спорт

Фигуристка Александра Трусова была эвакуирована из Египта и ушла на карантин по коронавирусу

15-летняя спортсменка была там вместе со своей семьей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова.Александра Трусова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова оказалась в числе тех, кто был специально эвакуирован из Египта на пассажирском рейсе из города Шарм-эш-Шейха в Москву. Спортсменка, которая в прошедшем сезоне впервые выступала на взрослом уровне, а до того дважды победила на юниорском чемпионате мира, уходит теперь в карантин по коронавирусу на две недели вместе со своей семьей и братьями.

Саша была в списке пассажиров, которые были на борту рейса, вылетавшего утром 27 марта в аэропорт "Домодедово". Ее данные, как и данные членов семьи Трусовых, значатся на сайте посольства России в Египте.

Отметим, что сама Саша в этом сезоне выиграла бронзу чемпионата Европы 2020 года в Граце. А в финале Гран-При в Турине в декабре 2019 года была тоже на третьем итоговом месте.

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Согласно официальным данным, в Египте заражены коронавирусом 576 человек, 121 полностью здоров. А вот 36 - умерли от этой болезни. Напомним, что начиная с 30 марта вплоть до особого распоряжения РФ закрывает свои границы в рамках борьбы с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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