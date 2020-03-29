Фигуристка Александра Трусова была эвакуирована из Египта и ушла на карантин по коронавирусу

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова оказалась в числе тех, кто был специально эвакуирован из Египта на пассажирском рейсе из города Шарм-эш-Шейха в Москву. Спортсменка, которая в прошедшем сезоне впервые выступала на взрослом уровне, а до того дважды победила на юниорском чемпионате мира, уходит теперь в карантин по коронавирусу на две недели вместе со своей семьей и братьями.

Саша была в списке пассажиров, которые были на борту рейса, вылетавшего утром 27 марта в аэропорт "Домодедово". Ее данные, как и данные членов семьи Трусовых, значатся на сайте посольства России в Египте.

Отметим, что сама Саша в этом сезоне выиграла бронзу чемпионата Европы 2020 года в Граце. А в финале Гран-При в Турине в декабре 2019 года была тоже на третьем итоговом месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Согласно официальным данным, в Египте заражены коронавирусом 576 человек, 121 полностью здоров. А вот 36 - умерли от этой болезни. Напомним, что начиная с 30 марта вплоть до особого распоряжения РФ закрывает свои границы в рамках борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)