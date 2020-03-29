Анна Седокова разделась из-за страха: «Я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну!»

37-летняя Анна Седокова сейчас переживает из-за того, что не может увидеть дочь Монику, которая живет с отцом (экс-мужем певицы Максимом Чернявским) в Америке. Из-за пандемии границы закрыты, и непонятно сколько продлятся ограничения. Пока Анна общается с дочерью по видеосвязи.

Кроме того, Седокова волнуется за бизнес и старается удержать его на плаву – у певицы свой бренд одежды, и она предлагает делать заказы через ее интернет-магазин. Но у Анны почти год назад появился надежный помощник и мужское плечо, на которое она теперь может опереться. Жених у Седоковой очень обеспеченный. Анна живет гражданским браком с баскетболистом сборной Латвии и подмосковного клуба «Химки» 27-летним Янисом Тимма. По неофициальным данным его годовой контракт оценивается в сумму около миллиона долларов.

Nеперь за семейную жизнь певицы Анны Седоковой поклонники могут быть спокойныФото: Instagram.com

Баскетболист нашел общий язык с сыном Седоковой Гектором и старшей дочерью Алиной. Сейчас Янис Тимма чуть ли не круглосуточно рядом с Анной Седоковой: третью неделю спортсмен дома, так как все игры отменены из-за коронавируса. Столько времени подряд в московской квартире они еще не проводили вместе, что спровоцировало певицу придумать новую коллекцию весьма соблазнительной домашней одежды. Теперь она ходит по дому в красивых и пикантных нарядах.

«Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет, я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну, потому что одно дело носить треники дома один вечерочек. А на следующий день показаться ему в концертном платье, а другое дело треники двадцать дней на карантине…» - распереживалась Седокова.

Теперь Анна Седокова ходит дома в этом кружевном комплектеФото: Instagram.com

Говорит, что на волне этих эмоций придумала одежду, от которой в восторге даже ее домашний персонал: «Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой: «Анечка, а я все не знала, как вам сказать». Видимо, все было очень плохо...» Новые комплекты у Анны очень соблазнительные, с откровенными вырезами.

Так что теперь за семейную жизнь певицы Анны Седоковой поклонники могут быть спокойны. Напомним, что у Анны трое детей от предыдущих отношений, а у Тимма – сын от предыдущих отношений. Развод баскетболиста с экс-супругой прошел мирно, она не имеет претензий к спортсмену.