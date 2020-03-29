2020-03-29T13:17:45+03:00
В мире

Как вернуться в Россию туристам, застрявшим из-за карантина за границей

За рубежом остаются десятки тысяч россиян. Что им делать?
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Россиян вывозят из-за рубежа в связи блокадой из-за коронавируса.Россиян вывозят из-за рубежа в связи блокадой из-за коронавируса.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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По всему миру продолжается блокада с отменой авиарейсов и закрытием границ, включая даже административные, например, между штатами в Индии. МИД России круглосуточно работает для организации вывоза россиян, застрявшим за рубежом (по большей части туристов, которым не повезло отправиться в отпуск в разгар пандемии).

Что делать тем, кто ещё не эвакуирован?

1. Найти официальную страницу Посольства России в соцсетях в стране пребывания (как правило, на фейсбуке). Эти страницы оперативнее всего обновляются, там есть вся информации об эвакуационных рейсах и других важных вещах.

2. Как попасть на эвакуационный рейс?

Опять-таки, на страницах Посольства/Консульства РФ в соответствующей стране указана контактная информация для сбора заявок на эвакуацию. Обычно это адрес эл. почты, куда нужно выслать свои данные. Если вам не ответили (не подтвердили приём письма) — переживать не следует: консульство и так завалено обращениями; через некоторое время список фамилий на эвакуацию, как правило, публикуется на той же посольской странице.

3. А если административные границы закрыты?

На этот случай, как правило, на сайте Посольства выложен скан официального письма властям соответствующей страны с просьбой оказывать содействие (этот скан нужно распечатать и иметь при себе на случай самостоятельного путешествия). В ряде регионов Посольство договаривается с региональными властями об организованном трансфере из удалённых регионов в аэропорт вывоза.

Рейсы из Гоа пока есть, но по баснословным ценам.

Рейсы из Гоа пока есть, но по баснословным ценам.

3. Надо ли платить за билет домой?

Это самый тонкий вопрос — и здесь, увы, всё зависит от страны, рейса и авиакомпании. Как рассказала «КП» индолог Виктория Дмитриева, застрявшая, подобно тысячам других россиян, в Индии:

— Действительно, 1 апреля из Дели в Москву будет вывозной рейс — но не эвакуационный, а коммерческий. Те, у кого были билеты Аэрофлота на предыдущие (отменённые) рейсы, могут его перебронировать — как правило, бесплатно. Но у меня, например, прежний авиабилет был из Дели, я вместе со многими другими туда не могу попасть из-за внутренних карантинных границ, нас будут эвакуировать из Ченнаи, и здесь уже понадобится доплата, возможно, значительная.

При этом несколько человек мне рассказывали, что 25 марта, на предыдущий вывозной рейс из Дели, приезжали люди, у которых были билеты не Аэрофлота, а других авиакомпаний, — но, к счастью, их всё равно регистрировали и сажали на борт без доплаты.

4. В Россию возьмут всех?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила на брифинге 27 марта, что на эвакуационные рейсы могут попасть (и получить право на въезд в Россию) в том числе и члены семей граждан РФ, не имеющие российского гражданства.

5. Если просрочена виза…

…или срок безвизового пребывания в стране — то местные власти, как правило, в экстремальной ситуации идут навстречу и либо предоставляют «коронавируснное» продление визы, либо не наказывают за нарушение сроков.

КОНКРЕТНО

— К счастью, наш вопрос решается, — рассказывает сотрудник «КП» Михаил Бурылев, которого блокада застала на курортном острове Боракан (Филиппины). — Завтра, 30 марта, ожидается эвакуационный рейс из аэропорта Калибо на соседнем острове: это 10 минут на пароме и три часа на автобусе; посольство РФ сейчас решает вопрос с местными, чтобы пропустили. Полоса в аэропорту Калибо короткая — самолёт будет только до Владивостока.

По словам сотрудника «КП», цена спецбилета божеская, 100 евро с человека, с авиакомпанией подписываешь договор-обязательство оплатить полёт в течение двух недель.

P.S. К сожалению, не всё гладко. Как рассказывают «Комсомолке» источники в Индии, из Гоа — одного из главных мест пребывания наших туристов — будет вывозной рейс 30 марта. Но — коммерческий, по 50-60 тысяч рублей с человека. Что делать людям, у кого нет таких денег? Вопрос висит в воздухе.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей Пока вторая по численности населения страна уходит в блокаду, наши туристы не могут добраться до Дели для эвакуации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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