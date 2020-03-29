Как вернуться в Россию туристам, застрявшим из-за карантина за границей

По всему миру продолжается блокада с отменой авиарейсов и закрытием границ, включая даже административные, например, между штатами в Индии. МИД России круглосуточно работает для организации вывоза россиян, застрявшим за рубежом (по большей части туристов, которым не повезло отправиться в отпуск в разгар пандемии).

Что делать тем, кто ещё не эвакуирован?

1. Найти официальную страницу Посольства России в соцсетях в стране пребывания (как правило, на фейсбуке). Эти страницы оперативнее всего обновляются, там есть вся информации об эвакуационных рейсах и других важных вещах.

2. Как попасть на эвакуационный рейс?

Опять-таки, на страницах Посольства/Консульства РФ в соответствующей стране указана контактная информация для сбора заявок на эвакуацию. Обычно это адрес эл. почты, куда нужно выслать свои данные. Если вам не ответили (не подтвердили приём письма) — переживать не следует: консульство и так завалено обращениями; через некоторое время список фамилий на эвакуацию, как правило, публикуется на той же посольской странице.

3. А если административные границы закрыты?

На этот случай, как правило, на сайте Посольства выложен скан официального письма властям соответствующей страны с просьбой оказывать содействие (этот скан нужно распечатать и иметь при себе на случай самостоятельного путешествия). В ряде регионов Посольство договаривается с региональными властями об организованном трансфере из удалённых регионов в аэропорт вывоза.

Рейсы из Гоа пока есть, но по баснословным ценам.

3. Надо ли платить за билет домой?

Это самый тонкий вопрос — и здесь, увы, всё зависит от страны, рейса и авиакомпании. Как рассказала «КП» индолог Виктория Дмитриева, застрявшая, подобно тысячам других россиян, в Индии:

— Действительно, 1 апреля из Дели в Москву будет вывозной рейс — но не эвакуационный, а коммерческий. Те, у кого были билеты Аэрофлота на предыдущие (отменённые) рейсы, могут его перебронировать — как правило, бесплатно. Но у меня, например, прежний авиабилет был из Дели, я вместе со многими другими туда не могу попасть из-за внутренних карантинных границ, нас будут эвакуировать из Ченнаи, и здесь уже понадобится доплата, возможно, значительная.

При этом несколько человек мне рассказывали, что 25 марта, на предыдущий вывозной рейс из Дели, приезжали люди, у которых были билеты не Аэрофлота, а других авиакомпаний, — но, к счастью, их всё равно регистрировали и сажали на борт без доплаты.

4. В Россию возьмут всех?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила на брифинге 27 марта, что на эвакуационные рейсы могут попасть (и получить право на въезд в Россию) в том числе и члены семей граждан РФ, не имеющие российского гражданства.

5. Если просрочена виза…

…или срок безвизового пребывания в стране — то местные власти, как правило, в экстремальной ситуации идут навстречу и либо предоставляют «коронавируснное» продление визы, либо не наказывают за нарушение сроков.

КОНКРЕТНО

— К счастью, наш вопрос решается, — рассказывает сотрудник «КП» Михаил Бурылев, которого блокада застала на курортном острове Боракан (Филиппины). — Завтра, 30 марта, ожидается эвакуационный рейс из аэропорта Калибо на соседнем острове: это 10 минут на пароме и три часа на автобусе; посольство РФ сейчас решает вопрос с местными, чтобы пропустили. Полоса в аэропорту Калибо короткая — самолёт будет только до Владивостока.

По словам сотрудника «КП», цена спецбилета божеская, 100 евро с человека, с авиакомпанией подписываешь договор-обязательство оплатить полёт в течение двух недель.

P.S. К сожалению, не всё гладко. Как рассказывают «Комсомолке» источники в Индии, из Гоа — одного из главных мест пребывания наших туристов — будет вывозной рейс 30 марта. Но — коммерческий, по 50-60 тысяч рублей с человека. Что делать людям, у кого нет таких денег? Вопрос висит в воздухе.

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