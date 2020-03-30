Из-за коронавируса зрители покидают YouTube и возвращаются к ТВ

Дудь, Собчак и финансовые рекорды

Каждый второй ребенок в нашей стране мечтает стать блогером. Блогеры заменили детям родителей, учителей и даже друзей. Блогер совершенно бесплатно объяснит, как надо понимать тот или иной факт истории, как заниматься спортом, путешествовать, относиться к пенсионной реформе и что случится с человечеством в условиях пандемии коронавируса. Оказывается, говорильня на камеру (подчас совершенно бессмысленная) или длинные интервью (порой откровенно скучные) приносят очень даже неплохой доход.

Агентство SALO проанализировало выручку (на конец 2019 года) главных блогеров-интервьюеров в России и вот что выяснило: Юрий Дудь с видеоблогом «ВДудь» заработал за год 57,5 миллиона рублей (при этом истратил на производство 16,6 миллиона рублей), Регина Тодоренко с шоу «Пятница с Региной» - 49 миллионов рублей (при расходах 5,2 миллиона рублей), «Редакция» Алексея Пивоварова - 15,75 миллиона рублей (3,5 миллиона рублей), Ксения Собчак - 15,2 миллиона рублей (8,4 миллиона рублей).

Юрий Дудь с видеоблогом «ВДудь» заработал за год 57,5 миллиона рублей.

«Ящик» не сдается

Удивительным открытием в смутные дни царства коронавируса стал скачок интереса к телевидению - тому самому, которое якобы уже никто не смотрит. В условиях карантина рейтинги отдельно взятых проектов подскочили чуть ли не вдвое. Предположим, люди стали сидеть дома, и делать им попросту нечего - достали с антресолей пыльный ящик и подключили его к розетке. Парадоксально другое: по данным российского монопольного телеизмерителя Mediascope, повышенный интерес к просмотру телепередач фиксируется у аудитории до 24 лет. Молодежь, перепуганная заразой, включила телик! Неужели вера в святой YouTube под угрозой?

Известно, что блогеры подчеркивают презрение к телевизору, но при этом питаются исключительно информационной повесткой. Работы Пивоварова и Собчак - это еще лучшие образцы исследования темы, их готовили журналисты со стажем. Увы, чаще всего на многомиллионную аудиторию вещает некий молодой человек (или девушка), слабо разбирающийся в теме, просто быстренько почитавший интернет и составивший «авторитетное» мнение: без экспертов, аргументов и даже фактов. YouTube - вовсе не территория свободы, как заявлено. YouTube - территория формирования собственной повестки и трендов, виртуозно подсунутых зрителю. Имитация или даже подмена реальности. Тут не будут говорить, что такое хорошо, а что плохо - ведь это олдово, зашкварно, душно (в переводе на человеческий - старомодно, скучно).

Так и работает схема, в рамках которой аудиторию (а не контент!) продают рекламодателю. А миллионы просмотров нужны только для личного обогащения блогера, а вовсе не для вашего просвещения. Так что не стоит обольщаться.

Спорт - в массы

Определенный отток аудитории из YouTube истерия по коронавирусу, безусловно, вызовет. Здравомыслящий потребитель начнет рыть информацию по достоверным источникам - сайт Всемирной организации здравоохранения, научные порталы... Красиво упакованное мнение «специалиста» из YouTube - хороший способ развлечься. Но не тогда, когда существует угроза жизни.

Под ударом и популярные тревел-блоги. Глупо смотреть, как красивые и счастливые ведущие с идеальными телами и сверкающими зубами разъезжают по странам и континентам, которые сейчас для путешественников недоступны.

Но кто-то из блогеров выиграет. Наверняка в YouTube хлынут ценители спорта. Практически все национальные чемпионаты по всем видам спорта отменены, «Матч ТВ» показывает белорусский футбол, никаких свежих трансляций нет, поэтому искать глоток свежего воздуха остается только в интернете.

Фитнес на дому, йога и похудение - тоже хлебная тема.

МОТАЙ НА УС!

За что платят в YouTube

1. Больше просмотров - больше бонусов. Все заточено на это. Видеохостинг начисляет владельцу аккаунта в среднем заработок от 1 до 3 долларов за каждую тысячу коммерческих просмотров видео (то есть где была реклама). Умножайте. Финальная сумма зависит от специального коэффициента - поправки на страну, в которой публикуется видео, охват аудитории, тематика, формат рекламы и так далее.

2. Рекламодатели готовы платить солидные суммы за интеграции (микроролики внутри видеоблога) - окончательную сумму ни мы, ни налоговая не узнаем. Из официального: Юрий Дудь берет более 1 миллиона рублей за рекламное внедрение в youtube-блоге «ВДудь» - это одна из самых высоких ставок. В 2019 году расходы крупных компаний на рекламу в интернете составили 13 миллиардов рублей.

3. Ведущий может брать деньги с производителей брендов одежды, в которой сидит, или за предметы (колонки, наушники и так далее), находящиеся в студии в кадре.

Как считаются просмотры

Сравнивая популярность ТВ и интернета, не стоит апеллировать к внушительным цифрам под роликами в YouTube - это не живая аудитория, а всего лишь число просмотров. Что такое просмотр? Ролик включился с автостарта, прошло 10 секунд, засчитано. Три раза открыл окно с роликом - три просмотра. Реальную статистику по людям, посмотревшим видео (не до конца, а хотя бы до половины), не вычислить - она тщательно скрыта блогерами и не разглашается.

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