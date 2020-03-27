«Уходи от нас подальше пандемия»: Галкин показал Пугачеву без грима и фотошопа

Алла Пугачева и Максим Галкин самоизолировалась на время пандемии коронавируса и засели с детьми в своём замке в деревне Грязь.

- Алла уже давно сидит дома. Максим Галкин вернулся из какой-то поездки с бронхитом, и врачи его заперли на две недели на карантин, - рассказывает подруга Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - Я Алле сказала: «Никуда не ходи, надо поберечь себя!» И Лиза с Гариком (дети Пугачевой. - Ред.) тоже дома сидят. Хотя для детей ничего не изменилось, они в последнее время в садик не ходили, обучались на дому.

В своём Инстаграме Галкин показывает, как семья проводит время на карантине.

maxgalkinru Антипандемический тандем ГАРРИАЛЛА Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!

- Антипандемический тандем «ГАРРИАЛЛА» Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие! -подписал семейное видео с женой и сыном Максим Галкин.

На видео Алла Борисовна без грима (кстати, очень классно и молодо выглядит) вместе с сыном Гарри поёт: «Мама мия, уходи скорее пандемия! Пандемия, вон!».

Съёмки видео проходили в домашнем ночном клубе, на сцене. Этот клуб оборудован в подвале замка, его Алла Пугачева построила и обставила в дискотечном стиле в подарок Максиму Галкину.

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