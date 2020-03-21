Как зарабатывают звезды на карантине: Кети Топурия продает маски по полторы тысячи, жена Тимати торгует антисептиком, а у Бородиной новые контракты

О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине.

Наладили продажу масок

После того, как певица Кети Топурия опубликовала в соцсетях объявление о том, что ее бренд одежды начал выпускать маски и реализовывать их через интернет-магазин – подписчики ее затравили. Менеджеры артистки не успевают удалять гневные комментарии. Люди чаще всего упрекают Топурию за хайп и желание заработать на «больной» теме: «Ей всё денег мало -показала своё истинное лицо!», «Была другого мнения о ней. Характер проявляться будет у многих сейчас. Вместо того чтобы поддерживать пенсионеров или бедных - думают о выгоде!»

keti_one_official Кети Топурия продает маски по полторы тысячи

После волны критики в интернет-магазине Топурии в объявлении о продаже появилась еще одна провоцирующая подписчиков строчка: «Защитная маска, не медицинская!» Многие засомневались, что народ будет постоянно стирать и гладить тканевую маску – и тогда она может стать напротив местом скопления грязи и т.п. Ведь неслучайно эксперты ВОЗ рекомендуют менять медицинскую маску через два часа – иначе под ней образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий.

Одна тканевая маска от бренда Топурии стоит 1500 рублей. Кети так обосновала новый вид заработка: «В аптеке сейчас маски невозможно купить, поэтому мы их создали…».

littlebigband.shop Вот и обещанный анонс!

Есть свой интернет-магазин и у самой модной на данный момент в стране группы «Little Big». Они запустили в продажу тканевые маски с фирменными логотипами. Цена - по 1000 рублей за штуку. Маркетологи группы пошутили, представляя товар: «Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в чёрном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов…» Но тут же грамотные менеджеры защитились от хейтеров «важным замечание»: «Товар является сувенирной продукцией, и не является продукцией медицинского назначения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Второй ходовой теперь товар – дезинфицирующие средства для рук. Жена рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова в своем салоне красоты торгует антисептическим гелем для рук по 500 рублей за флакончик, который еще недавно в супермаркетах стоил в пять раз дешевле. Женщина после травли в соцсетях так обосновала свою предпринимательскую хватку: мол, когда-то брала для себя, а теперь решила отдать вам. Поверили не все в такую «щедрость».

Антисептики, которыми торгует по 500 рублей за штуку жена рэпера и бизнесмена ТиматиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Реклама перепрофилировалась

Часть звезд на карантине осталась без рекламы и скинула цены – пока на 20% на коммерческие публикации. Но топовые в инстаграме знаменитости-блогеры напротив получают дополнительные заказы.

Ксения Бородина не испугалась информации о коронавирусе, и отметила день рождения с друзьями в Куршавеле – теперь сидит дома на карантине. И реклама в инстаграме у Ксюши (от 400 тыс. руб. за размещение) теперь тематическое: если вы самоизолированы, то различные бренды доставляют вам одежду или другие товары домой – вот эту доставку ведущая «Дома-2» и рекламирует.

Регина Тодоренко рекламирует блог, где пишут о ситуации с карантином в Америке, а Ляйсан Утяшева – неожиданные скидки на наряды дорогих брендов (продажи у них упали). Лера Кудрявцева демонстрирует, как в стоматологической клинике измеряют температуру и дезинфицируют руки клиентам, Эвелина Бледанс рассказывает в каких клиниках можно сохранить красоту. Родион Газманов представляет индивидуального тренера, который позанимается с вами ради «укрепления иммунитета» на свежем воздухе (вед в спортзалы теперь народ мало ходит). Пока одни звезды рассказывают, что можно сделать маникюр и дома (как актриса Анна Пескова), другие продвигают свой бизнес и призывают людей выходить из дома – Анна Хилькевич зовет всех на маникюр в свой салон: «Ведь если закроются салоны, наши мужья увидят кое-что пострашнее карантина…».

В общем, каждый зарабатывает, как умеет в новых обстоятельствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники звёздного карантина-2: дети Пугачевой изгоняют коронавирус, Бабкина устроила эротик-шоу, а Семенович осталась без работы

Пандемия коронавируса, на глазах меняющая жизнь целых государств, не обошла стороной и знаменитостей. В первой части «хроник» мы уже рассказывали, что китайская зараза стала причиной разлуки Сати Казановой с мужем, а Кети Топурия решила заработать на болячке, освоив выпуск масок по 1500 рублей за штуку. Однако, у большинства артистов сейчас вынужденный простой. (подробности)