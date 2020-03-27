В США люди шарахаются друг от друга, магазины пустые, а коронавирус растет на деревьях

Пока одни сидят дома взаперти перед телевизором и хватают за головы от последних новостей, другие собирают дорожный чемодан, летят на другой конец земли, садятся в Dodge и чешут на нем через все штаты - назло всем вирусам и эпидемиям. Именно так поступил российский журналист, главред газеты «Ваши 6 соток», экс-депутат Государственной Думы Андрей Туманов. В Америку он отправился с конкретной миссией, о которой пока рассказывать не будет. Но связана она с его садоводческим профилем.

Путь оказался длинным. Он протянулся через Калифорнию, Аризону, Неваду и другие штаты.

«КП» связалась с отважным путешественником и попросила рассказать, что там сейчас происходит. Причем не ограничивая свои впечатления одним только коронавирусом.

Чтобы было удобнее читать, путевые очерки Андрея мы разбили на небольшие главки. А также связались с жительницей Портленда Людмилой Любишкиной, оказавшейся в самом центре эпидемии.

Далее записано со слов Туманова.

Метут из магазинов в основном заморозку, консервы, крупы. Фото: личный архив Андрея Туманова

О МАГАЗИНАХ

«После того, как Трамп выступил по телевизору и отменил все поездки из Европы в США, началась паника. Калифорнийские политики подливали масла в огонь, призывая спасаться. Американцы дружно ломанулись в магазины. Город Глендейл. Зашел - полки пустые. Поехал в Тарзану - то же самое. Смели заморозку, консервы, крупы, макароны. При этом парное мясо и вся кулинария в наличии. Скупают только то, что долго хранится. Складывают продукты в термопакеты, грузят в свои пикапы - и домой. Продавцы не без ехидства потирают руки. И, вероятно, специально не выставляют вовремя товары, чтобы создать видимость дефицита. Фуры только успевают разгружаться.

Встретил знакомого американца Тома. Жена велела ему купить замороженное мясо. А его нигде нет. Так сокрушался, не поверите. Ну я и дал ему совет. Купи, говорю, Том, парных тушек. Домой придешь и в морозилку положишь. Вот и все. Тот назвал меня гением. И побежал в магазин.

Самая полная полка с рассадой. Фото: личный архив Андрея Туманова

А еще я заметил, что самые свежие продукты можно купить в неблагоприятных районах. Парадокс. Я здесь в супермаркете даже роллы в коробочках покупаю. У нас в Москве об этом даже страшно подумать. Сразу видишь себя на больничной койке с отравлением. Фрукты, овощи - все свежак. Наверное, потому, что общество потребителей здесь сильнее и страшнее государства. И конкуренция между магазинами честная и здоровая».

ОБ АВТОМОБИЛЕ

«В Америке человек без машины - почти не человек. Даже бабушка, которой 80 лет, садится на Dodge Ram и едет с сеточкой в магазин. Посмотрите в интернете, что это за модель. Пикап размером с танк.

Однако первые три дня я был без колес. Поселился в западном округе Лос-Анджелеса - в предгорном местечке Топанга. А там до ближайшего магазина около полутора миль. Захотелось есть. Ну я и пошел по горной дороге. По обочине. Ночью. Машины мчатся навстречу! Я вдавливаюсь в скалы... Ощущения еще те. Потом у меня появился «дом на колесах». С трехспальной кроватью, кухонькой, мини-холодильником и газовой плиткой. Она в таком чемоданчике. И я, если ночую в отеле, иногда ее протаскиваю в номер. И что-нибудь варю или жарю. Хотя по закону это запрещено».

В каждой аптеке есть уголок психологической разгрузки. Марихуана тоже есть. По рецептам. Фото: личный архив Андрея Туманова

О СТОЯНКАХ И ДОРОГАХ

«Самый большой шок - это то, что здесь практически везде можно встать. Общественных бесплатных стоянок полно. И на каждой из них даже туалет есть. Я общался с мэром одного городка. Ну и с серьезным лицом заявил, что у нас в Москве не только туалет, но даже душ есть на стоянках. Тот с завистью присвистнул. Заметно расстроился. И обещал исправить это недоразумение.

Речь сейчас идет именно о глубинке - об одноэтажной Америке. Конечно, где-нибудь в Нью-Йорке вы не припаркуетесь. На каком-нибудь Манхэттене полгода нужно стоять в очереди.

Лучший арабиан бургер из свинины. Еще хороша японская кухня, где официанты и повара говорят только по-испански. Фото: личный архив Андрея Туманова

Есть и платные парковки - вдоль некоторых улиц. Цена вопроса - один доллар за три часа. Вот вам и капиталисты-грабители! Даже с учетом последних скачков, по сравнению с московскими ценами, копейки. И это в ста метрах от океана.

А вот платных дорог я тут не увидел. Возможно, где-то они и есть. Но мне не попадались. Самый качественный асфальт, как ни странно, в сельской глубинке. В Лос-Анджелесе ямы такие, что нашей Туле не снилось».

О ПОЛИТИКАХ

«У нас принято ругать американцев. А зря. Я считаю, надо разделять американских политиков, которых, да, грех не поругать. И обычных жителей, которые очень вежливые и отзывчивые. Политика - это ведь джунгли. А в них самый главный - тот, кто сильнее. Лев берет самый лучший кусок. А другие звери расхватывают все, что останется. Если американские политики ведут себя нагло, значит, наши позволяют им так себя вести.

Но нам вовсе не нужно их ругать. Надо - наоборот - перенимать у них все самое хорошее. Самим развиваться, обрастать жирком. Вот именно этим я сейчас и занимаюсь».

Андрей Туманов: «Коронавирус растет тут на деревьях. Похоже на плод платана, но я не уверен». Фото: личный архив Андрея Туманова

ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЧУЖАКАХ

«В Америке, как и в любой другой стране, много умных людей, полностью погруженных в ту сферу, которой занимаются. Но при этом и много придурков. Причем фантастических. Но нельзя же только по ним судить. Общество в США вообще очень сегментированное. Приезжаешь из Калифорнии в Аризону, а там другой мир. Пейзаж другой с кактусами. И люди тоже.

И вот рулю я на своем доджике. На мне техасская шляпа (которую я купил в Австралии, кстати). И случайно нарушаю правила дорожного движения. Мне навстречу мужик. Глянул на мои номера и, высунувшись из окна, кричит:

- Тexas redneck!

Ну типа оскорбил. Типа я деревенский парень с красной шеей. И вот - понаехал.

А я что. Я тоже обзываться умею! Окошко приоткрыл и как отвечу ему:

- Ах ты хиллбилли аризонская!

Ну, по-нашему - «хрен с горы».

Тот покривлялся от злости и дальше поехал.

Вообще «рэднэки» считают себя солью земли. Потому что выращивают пшеницу, сою, кукурузу. Работают под солнышком. И даже себе в убыток. Это дело всей их жизни. Оно передается по наследству. Я с ними нашел общий язык. Земледельцы мне как-то ближе, нежели городские белые воротнички».

Артишоковое поле. Фото: личный архив Андрея Туманова

ЕЩЕ О МАШИНАХ

«Сижу на скамеечке возле магазина. Греюсь на солнышке. И тут подкатывает тот самый гигансткий Dodge Ram, о котором я уже говорил. И из него выходит старушенция. Здоровается со мной издалека. Я приподнимаю шляпу и хвалю ее машину. Буквально восхищаюсь.

Та обезумела от счастья. Потому что этот танк - предмет ее гордости.

- Ну а зачем, - спрашиваю, - такой большой?

Та:

- А вы иностранец, что ли?

- Ну да, из России.

- Сразу видно, ничего не понимаете. На этой машине можно же пять тонн гравия перевезти! Или столько же дров.

- И вы возили?!

- Ну нет... Пока не приходилось.

Живет в двух кварталах. И, кроме как в магазин и на работу в колледж, никуда не ездит».

О КОФЕ

«Что-что, а вот кафе варить американцы не умеют. Подают огромными лоханками. Пить невозможно. Бурда полная. Я купил самый дешевый молотый кофе. Кипятком залил. И то вкуснее получилось».

О ЧАЕ

«Чая нет. Чай почти не пьют. В одном только магазинчике нашел. И то мне отдали его бесплатно. Положили на витрину одну пачку - для красоты. А ее никто не берет. Ну и продавщица отдала даром. Я заварил... Довольный!»

«У местных садоводов по 15 кв.м. земли. Я им сказал, что у меня 6 соток. Они убеждены, что я миллиардер!» Фото: личный архив Андрея Туманова

О ПСИХАХ

«По-моему, самый большой позор Америки - это ее психически нездоровые люди. Они тут, пожалуй, самые беззащитные. В свое время правительство решило сэкономить и распустило все психиатрические стационары. И многие оказались на улице. И пополнили и без того огромную армию бомжей.

И вот сидит бедная женщина зимой и летом на одеяльце - на пафосной набережной Санта-Моники. Баюкает плюшевого мишку и подкармливает, уже ставшую ручной белочку. Ничего ни у кого не просит. Иногда прохожие оставляют ей кое-какую еду.

А мимо мчатся Ламборжини и Теслы. На океане яхты и серферы. Жизнь удалась, если ты здоров и богат.

...Жуликов здесь тоже много. Может быть, даже больше, чем у нас. И от налогов уклоняются, несмотря на суровое наказание. И наркотой промышляют. Тюрьмы переполнены».

И СНОВА ПРО КОРОНАВИРУС

Теперь перенесемся в штат Орегон. И послушаем жительницу Портленда Людмилу Любишкину.

«В настоящий момент мы находимся в центре эпидемии. Сидим по домам. Все ближайшие поездки отменили. Деньги за билеты и отели в разных городах вернули без вопросов, хотя брала самые дешевые - без страховки. Кроме парижского. Там надеются, что к августу карантин снимут».

«Дети на домашнем обучении. Поставили во дворе палатку, положили внутрь флакон с антисептиком, антибактериальные салфетки, запас воды и печенье. Играют в апокалипсис...»

«Гараж забит продуктами. Можно жить полгода, не выходя из дома. Вчера сходила за молоком. Больше не пойду. В магазине как Мамай прошел. В другом очередь кончается на улице. Люди друг друга шарахаются. Все подорожало в полтора раза. Шоколадка вместо 2.20 стала стоить 3.50. Макарон и риса нет».

«Работаем на удаленке. А для тех, кто не может, сделали смены. Чтобы дистанцию соблюдали. Я забыла на работе витамины. Вчера поехала - а там один человек на этаже. Может, дома интернет не работает... Охраны тоже нет».

«В магазинах женщины, которые раньше раздавали образцы для пробы, сейчас протирают тележки и ручки холодильников».

«Ближе, чем на два метра, друг к другу подходить нельзя. Официально. Хотя за нарушение наказания пока не придумали. Медики говорят, что между людьми должно быть два человеческих роста. Тогда риск минимальный. Это четыре метра. В том же магазине такую дистанцию удержать не получится».

«Сначала разрешили всем гулять. Народ ломанулся в лес. Но там узкие тропинки. И лес для посещений закрыли. Сказали, гуляйте возле дома».

«Рестораны и кафе закрыты. Парикмахерские тоже. И стоматологические клиники (если только что-то срочное). В больницах все плановые операции отменили. Если, например, подозрение на рак и надо делать биопсию, не делают. И те, кто не успел начать химиотерапию, не начинают».

«Туалетной бумаги нет. Зато бумажных полотенец полно. Неделю назад туалетная бумага была. Она огромными упаковками продается. По 40 рулонов. Но вместо 16 долларов стоила 24. Я не стала брать. А теперь все раскупили».

«Во многих городках на побережье закрыли все пляжи. И повесили таблички «сидите дома».

«Строят полевой госпиталь. У нас есть две тысячи свободных койкомест, но нужны еще пять тысяч».

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