2020-03-27T14:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 27 марта 2020: В Британии отправят в тюрьму за кашель, а в Сингапуре - за нарушении дистанции

Как страны переживают пандемию COVID-2019. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 27 марта 2020 года
Мария БЕРК
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B Нью-Йорке 40 тысяч медицинских работников, находящихся сейчас на пенсии, заявили, что готовы вернуться к работеB Нью-Йорке 40 тысяч медицинских работников, находящихся сейчас на пенсии, заявили, что готовы вернуться к работеФото: REUTERS
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США: Тотальная мобилизация

Соединенные Штаты основательно оккупировали третью строчку по числу зараженных коронавирусной инфекцией. На сегодня в стране 83,5 тысяч человек, у которых результат теста на COVID-2019 оказался положительным. Среди них 100 медиков из трех больниц - Boston Medical Center (15 человек), Brigham and Women's Hospital (45 человек) и Massachusetts General Hospital (41 человек).

Чтобы оказать помощь в борьбе с нарастающей пандемией, в Нью-Йорке 40 тысяч медицинских работников, находящихся сейчас на пенсии, заявили, что готовы вернуться к работе.

КИТАЙ: Граница на замке

Власти КНР, которым фактически удалось победить новый коронавирус, объявили о введении временного запрета на въезд иностранцев в страну. Такая мера обусловлена тем, что в последние дни Китай фиксирует коронавирусную инфекцию исключительно у прибывающих в страну иностранцев. И чтобы не допустить повторной вспышки эпидемии, Поднебесная запрещает въезд всем тем, у кого имеется китайская виза или вид на жительство. Запрет распространяется также и на путешественников, летящих через Китай транзитом.

Власти КНР объявили о введении временного запрета на въезд иностранцев в страну Фото: REUTERS

Власти КНР объявили о введении временного запрета на въезд иностранцев в странуФото: REUTERS

ИСПАНИЯ: Болезнь стариков

В Испании число заболевших коронавирусом приближается к 58 тысячам. Скончались 4365 человек. Власти приводят трагическую статистику: 1307 пенсионеров, находящихся в домах престарелых, стали жертвами коронавирусной пандемии. Фактически это треть от общего числа летальных случаев в стране. Наибольшее количество стариков, умерших от COVID-2019, зафиксировано в Мадриде - 855 человек.

Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

ГЕРМАНИЯ: «Протестируем всю страну»

Власти ФРГ решили пойти по пути Южной Кореи и проводить полномасштабное тестирование на коронавирус. В Германии планируется проводить по 500 тысяч тестов в неделю. Эта цифра станет самой высокой в мире.

Как отмечает ведущий вирусолог больницы Шарите в Берлине, 6-7% анализов, взятых у пациентов, у которых наблюдаются характерные COVID-2019 симптомы, дают положительный результат. На сегодня в Германии 44 тысячи заболевших, из них выздоровели более 5,5 тысяч человек.

При этом в ФРГ довольно низкий процент смертности - менее 1%. Жертвами коронавируса стали 267 человек. Считается, что немецким врачам удается сдерживать эпидемию, благодаря своевременному выявлению заболевших, их изолированию и наблюдения за теми, с кем общался инфицированный.

На сегодня в Германии 44 тысячи заболевших Фото: REUTERS

На сегодня в Германии 44 тысячи заболевшихФото: REUTERS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: За кашель - в тюрьму

В Британии решили бороться не только с коронавирусом, но и провокаторами, пугающими население. А в последние дни число таких шутников увеличилось в разы, отмечает главный прокурор королевства Макс Хилл.

Теперь каждому, кто станет кашлять в лицо полицейским или продавцам в магазине, будет грозить серьезное наказание. Провокаторов будет ждать два года тюрьмы. Злоумышленников станут привлекать по статье «нападение на представителей власти».

СИНГАПУР: «Сохраняйте дистанцию!»

Не менее жесткие меры введены и в Сингапуре. Там власти в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса решили приговаривать к тюремному заключению тех лиц, кто преднамеренно будет нарушать дистанцию с окружающими людьми и вставать или садиться к ним ближе чем на метр. Нарушителей могут отправить в тюрьму сроком до шести месяцев и оштрафовать на сумму до 10 тысяч долларов (около 780 тысяч рублей).

Такие же наказания угрожают руководителям организаций, которые не обеспечат рассадку посетителей и сотрудников на дистанции как минимум на метр друг от друга.

Жесткие меры введены и в Сингапуре Фото: REUTERS

Жесткие меры введены и в СингапуреФото: REUTERS

ВЕНЕСУЭЛА: Бензин исчез

В Латинской Америке ситуация с коронавирусом пока не столь критична. В Венесуэле на данный момент выявлено 107 заболевших. Вчера власти сообщили о первой жертве. От COVID-2019 скончался 47-летний мужчина в штате Арагуа. Пациент попал в больницу с воспалением легких и хронической болезнью дыхательных путей.

Чтобы предотвратить распространение вируса, президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел общенациональный карантин. Вместе с тем, местные жители сообщают, что из-за эпидемии в стране начались проблемы с бензином. В некоторых районах страны цена на топливо выросла до 3 долларов за литр, хотя раньше не превышала и 1 доллара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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