«Победа» приостанавливает полеты до 31 мая

Единственный российский официальный лоукостер — дочка «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» - приостанавливает регулярные рейсы по всем маршрутам с 1 апреля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, приостановка деятельности позволит авиакомпании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовиться к возобновлению полетов. Решение, как там также поясняется, связано с последними ограничительными мерами, принятыми правительством для борьбы с распространением коронавирусом. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков призвал всех потенциальных пассажиров в ближайшее время, по возможности, оставаться дома.

Деньги за отмененные рейсы всем клиентам будут возвращены на счет в личном кабинете. Эти деньги, как объясняют в авиакомпании, можно будет потратить на любые рейсы «Победы» в течение года - после того как полеты возобновятся.

С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекращает все регулярные и чартерные рейсы в зарубежные страны. А с 28 марта и по 1 июня внутри страны, по решению правительства, временно должны приостановить работу гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Лететь теперь и правда почти некуда — лучше сидеть дома.

В ТЕМУ

Кому можно работать в нерабочую неделю и нужно ли всем остальным сидеть по домам

Отвечаем на главные вопросы в связи с внеплановыми выходными днями (подробности)