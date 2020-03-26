Кому можно работать в нерабочую неделю и нужно ли всем остальным сидеть по домам

Указ президента о нерабочих днях вызвал немало вопросов. Людей волнует, кому все-таки нужно трудиться, и сколько заплатят за такой внеплановый отдых.

Кого не касается указ?

Читаем в документе на сайте Кремля. Выходных не будет у:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Проблема в том, что этих терминов больше нигде в трудовом законодательстве нет. Понимать приходится интуитивно – или ждать объяснений от чиновников.

- Понятно, что президент хотел сказать. Имелись в виду предприятия с непрерывным технологическим процессом, остановить который невозможно, - сказал «КП» руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. - Например, металлургия – плавка должна идти все время, печь должна работать постоянно. Или авиадиспетчеры. Конечно, сейчас международных рейсов почти не осталось, но внутри страны самолеты летают, и обслуживают их круглосуточно. Но вот, например, ресторан «Макдоналдс», который работает 24 часа в сутки, - это непрерывно действующая организация? Наверно, могут так себя назвать.

Кстати, в Москве ресторанам официально разрешили работать на вынос.

Многие фирмы сейчас пытаются примерить на себя формулировки из президентского указа, чтобы понять, можно ли работать дальше. Например, относятся ли сельскохозяйственные предприятия к пункту «в»?

- Сюда, скорее относятся магазины, чем аграрные холдинги. А еще те, кто эти магазины обслуживает. Например, транспортные компании, которые доставляют товары. Сельскому хозяйству, теоретически можно попробовать обосновать как-то отказ от выходных: в связи с сезонными факторами и необходимостью вести посевные работы, - считает Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика.

Чем нерабочий день отличается от выходного?

Тут мнения тоже разные. С одной стороны, ничем – на работу в обоих случаях не надо. С другой, такого понятия как «нерабочий день» в российских законах нет. Есть выходные и праздничные дни.

Если все-таки придется выйти на работу, заплатят ли в двойном размере?

Если говорить о предприятиях, на которых указ не распространяется, их сотрудникам двойная оплата не светит – для них просто не объявлены выходные дни.

- Остальные, конечно, могут требовать повышенную оплату, если по каким-то причинам им предлагают работать. Но судя по опыту, вряд ли что-то получится. Другой вариант – жаловаться в трудинспекцию на начальство, которое не хочет раскошелиться, - сказал Олег Бабич.

Такого понятия как «нерабочий день» в российских законах нет. Есть выходные и праздничные дни.Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые юристы говорят, что работодатели могут попытаться выкрутиться, используя то, что в законах нет ничего про «нерабочие дни». Возможно, в ближайшие дни этот вопрос урегулируют.

Организации обязаны закрыться или могут договориться с сотрудниками?

Эксперты уверены – закрываться поголовно не обязательно.

- Можно договориться с сотрудниками и с их согласия привлечь людей к работе, - объяснила «КП» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. – Но это юридическая сторона вопроса. А есть еще этическая. Работодатели должны отдавать себе отчет в том, что, привлекая сотрудников к работе, они подвергают опасности и их, и других людей. Поэтому лучше так не делать. Если президент идет на мягкие меры, не объявляя прямого запрета, то мы все, в том числе и представители бизнеса, должны понимать: это от нас зависит, распространится коронавирус по европейскому сценарию или мы пройдем своим, более мягким путем.

Но ведь в новогодние каникулы многие работают — и ничего.

- В обычной ситуации, конечно, есть всевозможные механизмы, позволяющие работнику трудиться в выходные и праздничные дни. Но сейчас мы все в нестандартном положении, можно сказать, что власти предпринимают чрезвычайные меры. Я бы на месте работодателей не стал рисковать, - говорит Олег Бабич.

Распространяется ли указ на тех, кого перевели на удаленку?

- В документе ничего об этом не сказано. И в списке исключений их нет. Так что все те же правила, что для остальных, - уверен Олег Бабич.

Будут ли компенсировать издержки работодателям?

Предприниматели оказались в непростой ситуации: зарплаты платить надо, а производство остановлено.

- То, что предложил президент, это уже своего рода компенсация, - считает Светлана Бессараб. - Снижение для малого и среднего бизнеса страховых взносов с 30 до 15% при условии, что зарплата работников выше минимального размера оплаты труда. Отсрочка по налогам и сборам, реструктуризация кредитов. Думаю, правительство дополнительно разработает меры поддержки для отраслей, которые из-за вируса могут потерять большую часть своих доходов. Это туризм, транспортные перевозки, общепит.

Предприниматели оказались в непростой ситуации: зарплаты платить надо, а производство остановлено.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будут работать банки? Можно ли будет провести платежи?

Большинство крупных финансовых организаций уже заявили, что будут функционировать в обычном режиме или лишь немного скорректируют график работы отделений. В любом случае интернет-банкинг будет доступен во время выходных.

В моем регионе нет коронавируса. Почему нужно перестать работать?

- Указ президента действует на всей территории страны, - подчеркнула Светлана Бессараб. - Его цель — защита нации. К тому же никто не может с уверенностью утверждать, что в том или ином регионе нет коронавируса. Может быть, он просто пока не проявился или не выявлен. Зачем допускать такие пики заболеваемости, как в других странах? У нас же есть возможность сгладить распространение эпидемии.

Будут ограничения на передвижение людей?

- Никаких запретов не вводится. Во всех регионах объявлено положение повышенной готовности, но чрезвычайного положения не объявлено нигде, - отметила Светлана Бессараб. - Особые меры введены в Москве: отменены льготы на бесплатный проезд для школьников, студентов и пенсионеров — но это для того, чтобы поощрить их оставаться дома. И то, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых жителей столицы не выходить на улицу — это юридически не запрет, а настоятельная рекомендация. Запрета на передвижение нет, и можно, вроде бы, поддаться искушению и пойти прогуляться всей семьей в парк или выйти на детскую площадку. Но нужно же понимать, что это не выходные для увеселения, а дни, предоставленные для того, чтобы уберечь себя и окружающих от этой заразы.

Какие потери понесет бизнес?

- У меня возник простой вопрос: к нам сейчас поступил заказ на печать упаковки для тестов на коронавирус. Срок исполнения - 6 апреля. Соответственно, если мы на следующей неделе закрываемся, то кто-то не получит 300 тысяч тестов на коронавирус, - рассказал «КП» исполнительный директор крупнейшей за Уралом типографии «Советская Сибирь» Вячеслав Корягин. - Запросы в Трудовую инспекцию, на которые они будут отвечать по закону 30 дней, ничего не дадут. Поэтому я очень надеюсь на разъяснения от властей, какие производства будут считаться важными для жизнеообеспечения, и как быть с выполнением смежных обязательств для той же медицинской или транспортной отрасли?

Кроме того, остановка принесет большой финансовый урон крупным предприятиям.

- Вынужденный недельный простой - это потеря четверти месячной выручки. При сохранении того же фонда зарплат. Это все накладывается на ситуацию с ситуативным падением покупательского спроса по объективным причинам и девальвации рубля. А полиграфисты зависимы от импорта, потому что все расходники поступают из-за рубежа. Сейчас мы видим адресные меры поддержки для малого бизнеса, но пока еще ничего не сказано о крупных предприятиях - а на них все же задействована большая часть трудоспособного населения.

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