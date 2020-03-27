2020-03-27T14:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: «Жесткие ограничения по карантину нужно распространить на всю страну!»

С 28 марта по 1 июня приостанавливается прием посетителей в гостиницы, санатории и детские лагеря
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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На следующей неделе, которая объявлена президентом нерабочей, жесткие карантинные меры должны действовать не только в Москве и в Московской области, но и в других регионах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области. Наша задача - не дать вирусу распространиться по всей стране, - сказал Мишустин.

Ограничения коснутся работы кафе, ресторанов, торговых центров, развлекательных учреждений.

- Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых, но важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах, - заметил Мишустин.

Премьер признал, что применяемые властями меры жесткие, но при этом заметил, что благодаря им уже удалось выиграть время: в России коронавирус распространяется не так стремительно, как в других странах, что позволяет нашим медикам справляться с лечением заразившихся.

- Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно: без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем- то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами. Я прошу вас провести следующую неделю вне общественных пространств, быть дома, - обратился Мишустин к россиянам.

А глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера ускорить введение электронного контроля за гражданами из-за коронавируса.

Премьер сообщил, что подписал очередной пакет документов по борьбе с коронавирусом. Так, с 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря.

- В эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей, - сказал Мишустин.

Для постояльцев, которые там уже находятся, обеспечат условия изоляции и организуют питание, пообещал премьер.

Как отметил Мишустин, жесткие меры сработают лишь в одном случае: если все их будут соблюдать.

- К сожалению, люди не всегда понимают, насколько ситуация серьезная, многие легкомысленно считают, что именно их беда не коснется. Так думали во многих странах, и чем это обернулось мы видим, - заметил Мишустин.

Мишустин поручил Минфину рассчитать, сколько денег потребуется регионам для создания необходимого числа койко-мест и покупки оборудования для борьбы с коронавирусом.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в ближайшие дни будут зарегистрированы еще три тест-системы по типу «быстрого теста» для диагностики коронавируса.

Он также сообщил, 13 тысяч коек в медучреждениях страны переводятся в состояние готовности для приема пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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