"Врач для пожилых" рассказал, как подготовить организм к борьбе с коронавирусом

Валерий Михайлович Новоселов свыше тридцати лет профессионально занимается изучением, профилактикой и лечением болезней пожилых людей. По ним-то прежде всего и бьет COVID-19. Недаром власти столицы первыми, еще 26 марта, отправили в режим самоизоляции москвичей старше 65 лет и тех, кто моложе, но уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом. Ну, а с 30 марта в самоизоляцию попали и все остальные жители Москвы и Подмосковья. Фактически это карантин. Премьер Михаил Мишустин призвал в понедельник распространить опыт Москвы и Подмосковья в другие регионы. Ясно, что в ближайшие дни так и случится.

«Комсомолка» попросила доктора-гериатра Новоселова посоветовать нашим читателям, как продержаться в этом режиме без потерь для здоровья.

СТАРЕЮЩАЯ ПЛАНЕТА

- Человечество с библейских времен цеплялось за жизнь, борясь с разгулом эпидемий. Чума, холера, малярия, тиф, оспа, туберкулез... Ах, да, забыл про сифилис. Он нагрянул в Московское княжество в 1499 году от Р.Х. и до сих пор остается с нами. Не улыбайтесь. От этой «французской болезни» умерли Иван Грозный, Владимир Ленин. Их смерти серьезным образом повлияли на историю нашей страны. Поживи тот же Ленин подольше, не было бы сталинских репрессий 37-го… Так что болезнь – не личное дело отдельного пациента. Особенно – правителя. Подробнее об этом пишу в документальной книге «Смерть Ленина», основанной на «Дневнике врачей», которые «вели» Ильича. Среди них - светила отечественной и германской медицины. Но и они оказались бессильны. Болезнь была запущена.

Сейчас трудно поверить, что еще сто лет назад, при жизни Ильича, люэс был одним из самых распространенных недугов не только в России, но и в «просвещенной» Европе. В середине 1920-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге и каждая десятая женщина страдали от него. В Москве, по данным вскрытий, до 5,5 процентов имело признаки перенесенного сифилиса.

- Налицо эпидемия!

- В СССР тогда жило 150 миллионов. 5,5 процентов дает до 8 миллионов больных. А в отдельных областях Советского Союза при поголовных осмотрах до 40 процентов населения! Так что не надо ухмылок по поводу «стыдной болезни». И лишь открытие антибиотиков смогло остановить распространение сифилиса. Сегодня в России от него страдает всего 30–32 тысячи человек.

К счастью, опасные инфекции, перечисленные мной, уже в прошлом, либо поставлены под контроль. Но периодически появляются новые незваные «гости».

Коронавирус наглядно показывает, как хрупок наш мир, как легко сложить его, словно карточный домик, поставить на прикол самолеты, закрыть границы, приостановить движение его крови – денежных потоков и нефти.

Человечество и кора головного мозга очень похожи. Тут 8 млрд. человек, здесь 16 млрд. нейронов. Но вопрос не в количестве миллиардов, а в сложности организации на макро- и микроуровнях как мозга, так и планеты. Сотни триллионов синаптических связей у мозга. И у человечества в целом, думаю, связей не меньше, если представить наши контакты как аксодендрические синапсы. Именно эти связи сейчас быстро, почти мгновенно растворяются, и, возможно, вред будет не от потерь нейронов (их иногда называют выпадением), а от общей дезорганизации интегративной деятельности «мозга человечества». Хотя «нервная ткань» сохранится, но восстановление будет сложным...

Так что COVID-19, надо честно признать, повлияет на будущее планеты больше, чем сифилис, забравший Ивана Грозного и Ленина, на историю России.

Впрочем, с этим коронавирусом человечество справится. Пример Китая, уже остановившего эпидемию на своей территории, дает тому надежду. Но на смену ему обязательно придут другие, возможно, более опасные инфекции.

- Почему вы так считаете?

- Человек сегодня создал мир, который позволяет ему жить не просто долго, конечно, по меркам первобытного леса, но и находясь в состоянии дряхлости и коморбидности (наличие у пациента нескольких болезней, патологий одновременно, -Ред.) Именно этих людей в первую очередь и «пометил» COVID-19.

- Но среди заболевших, погибших есть люди и более молодого возраста!

- У возрастзависимых заболеваний нет нижней границы. Ученые давно бьют тревогу, что «молодеют» диабет, гипертония, инсульты, инфаркты… Однако таблетки, инъекции позволяют таким пациентам жить, не теряя особо в качестве жизни. Но только пока условия этой жизни не меняются. Нежданно явившийся COVID-19 стал смертельной угрозой для физиологических и патофизиологических механизмов этих людей, точнее, пациентов.

Но прежде всего пневмония, вызываемая новым коронавирусом, опасна людям самых старших возрастных групп с определенным уровнем здоровья. С каждым годом ветеранов будет больше и больше. По расчетам ООН, к 2050 году количество людей старше 65 лет увеличится в 3 раза, старше 85 лет - в 4 раза, старше 100 лет - в 7 раз! Будет где разгуляться новым вирусам…Время, как мы знаем, летит очень быстро.

- Да уж, не успеем оглянуться, как наступит 2050 год.

- Поэтому-то России как мировой державе нужен "Национальный институт старения". Чтобы готовиться к новым, более грозным пандемиям, встречать их во всеоружии. Такой институт надо срочно создавать сразу после победы над этой пандемией.

Все остальное: искусственный COVID-19 или природный, военные его «слабали» или ученые случайно выпустили из секретной лаборатории, что в Италии не так пошло, почему китайцы так жестко себя повели - лишь декорации пьесы под названием "Стареющая планета".

Я ничего конкретно не буду говорить о самом COVID-19, так как, заступив на поле вирусологии, потеряю свою экспертность. Не хочу уподобляться иным профессионалам в своих областях, которые, заступая черту, фактически фальсифицируют знание.

- Недаром родилась поговорка, что многие политологи мгновенно переквалифицировались в вирусологов.

- Вот именно.

Сейчас, пока COVID-19 наступает, от него нет прививок, лекарств и коллективного иммунитета, самое лучшее для всех вместе и каждого в отдельности, особенно пожилых с их возрастзависимыми заболеваниями – режим самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛУЧШЕ ИЗОЛЯЦИЯ, ЧЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Сейчас, пока COVID-19 наступает, от него нет прививок, лекарств и коллективного иммунитета, самое лучшее для всех вместе и каждого в отдельности, особенно пожилых с их возрастзависимыми заболеваниями – режим самоизоляции. У нас всю жизнь, от продленок и пионерских лагерей до работы в студенческих стройотрядах и советской армии воспитывали чувство локтя. Даже если вы его не чувствуете, оно по-прежнему есть. Сейчас чувство локтя в том, чтобы рядом никого не было.

- В соцсетях популярен афоризм на злобу дня - «Мудрость старых электриков: «Лучше изоляция, чем заземление!»

- Оставайтесь дома, это сейчас первое правило. Ходите только в ближайшие магазин и аптеку. И как можно реже. Если привыкли ходить каждый день в магазин, отмените эту привычку на время карантина.

Минувшие суббота-воскресенье наглядно показали, что многие москвичи наплевательски отнеслись к своему здоровью, угрозе коронавируса. Рванули на шашлыки, на природу, устроили массовые гулянья. Авось, пронесет! Ну, а заболею, врачи вылечат. Возьмите себе за правило, зарубите на носу: сейчас за ваше здоровье в первую очередь отвечаете именно вы, а не врач, даже самый хороший.

Так что строго соблюдайте условия карантина.

Главное в карантине – движенье, движенье и еще раз движенье!

- О чем вы, Валерий Михайлович?! Люди сейчас вынуждены находиться в изоляции, в тесных помещениях. Даже редким пенсионеркам – фанаткам «скандинавской ходьбы» придется забросить в дальний угол лыжные палки. Не стучать же ими по полу, мешая соседям снизу. Да и паркет поцарапаешь…

- Поверьте гериатру с тридцатилетним стажем: старость и гипоксия (кислородное голодание) – близнецы-сестры. Этому есть масса научных доказательств. О них я пишу в своих книгах. Последний факт: Нобелевская премия 2019 года по медицине и физиологии присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семензе за исследование "молекулярных переключателей, которые действуют в клетках в условиях гипоксии". Это важнейшее открытие для геронтологии, так как гипоксия, повторяю, одно из облигатных состояний старости. COVID-19 бьет именно по легким, вызывая пневмонию. Как лечат тяжелобольных коронавирусом, молодых и пожилых?

- Подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, принудительно насыщают кровь кислородом.

- Движение, физические упражнения, тоже насыщают организм кислородом. Мы можем использовать тренировки, меняющие активность около 500 наших генов (а это реально много), чтобы помочь организму справиться с тканевой гипоксией в старости и повысить уровень жизнеспособности организма при встрече с вирусом.

Поэтому больше двигайтесь, чаще ходите по квартире или приусадебному участку. Особенно это легко сделать, если у вас есть беговые дорожки, велотренажеры, степперы. Одни мои пациенты старше 80 лет изолировались уже пару недель назад на своей даче, забрав с собой из Москвы все тренажеры и гантели. Если тренажеров нет, просто ходите, танцуйте, занимайтесь хотя бы уборкой или бегом на месте. Только не сидите, не лежите долгими часами!

Объем двигательной активности подбирайте индивидуально. Кто-то может бежать на дорожке по часу, а кто-то только ходить по квартире. Старайтесь двигаться по возможности столько же, сколько и до карантина. Лучше больше. Я всегда рекомендую своим пациентам ставить на гаджеты таймеры и каждый час отрываться от компьютера, телевизора, книги, газеты, вставать со стула, дивана и двигаться пять-десять минут. Таймер дисциплинирует. Но не переусердствуйте. После занятий состояние не должно ухудшаться.

Сейчас есть множество комплексов упражнений. Я рекомендую самый простой и эффективный. Приседания, отжимания, подъем ног лежа на полу. Каждое упражнение делайте посильно, по три подхода. Постепенно увеличивая нагрузку.

Рекомендую заниматься под оптимистичную, актуальную сегодня песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика»:

…Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре,

Ширится, растет заболевание!

Если хилый – сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб…

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ С ГРЕЧКОЙ

- В карантине используйте принцип сбалансированного питания, где есть белки, жиры, углеводы, - продолжает врач Валерий Новоселов. - Никаких «маргинальных» диет не должно быть. Многие закупились крупами и мясными консервами на годы вперед, сам видел, как их сметали в магазине. Но нельзя есть только тушенку, макароны и гречку. Сделайте ваше питание максимально разнообразным, обязательно включайте овощи и фрукты. Не переедайте - в условиях инволюции организма это опасно. Уменьшите количество соли до 5 грамм в сутки, с учетом того, что она уже есть в полуфабрикатах, готовых продуктах, той же колбасе, сосисках...

Старайтесь соблюдать режим дня. Ложитесь спать в одно и то же время. Механизмы сна с возрастом становятся очень хрупкими, старайтесь не поломать их сами. Бессонница вызывает стресс, организм слабеет.

- У моей 92-летней мамы в воскресенье вечером верхнее давление скакнуло до 197 единиц! Во время просмотра теленовостей с гробами в Италии, Испании, коронавирусным ужасом за океаном. Еле сбили таблетками, каплями… Я ей теперь запретил смотреть теленовости, спрятал пульт. И сам к «ящику» не подхожу. Здоровее будем.

- Важно помнить, что нейроиммунологический ответ на стресс, в котором из-за коронавируса сейчас находится не только отдельный досточтимый россиянин, но и вся человеческая популяция, проходит много лучше, если человек не паникует и не нервничает. Именно симпатикотония (активность симпатической нервной системы) работает против вас. Поэтому не смотрите панические телерепортажи. Поберегите нервы и здоровье.

Доказано, что изоляция людей приводит к быстрому старению мозга и его функций. Именно поэтому, говорят, старые одинокие японки совершают мелкие правонарушения, чтобы попасть в заключение и быть среди людей. В карантине замените социальное общение «вживую» на виртуальное общение в соцсетях. Кстати, использование современных гаджетов, смартфонов, с помощью которых вы выходите в сети, также замедляет старение вашего мозга на 30%. Если нет интернета – общайтесь с родственниками, друзьями по телефону. Только не оставайтесь в полной изоляции. Однако здесь есть одно «но»… В пандемию активизировались всевозможные телефонные мошенники. Поэтому не вступайте в переговоры по телефону с неизвестными людьми, сразу кладите трубку.

- А что с так называемыми «вредными привычками», товарищ доктор?

- Курение сейчас абсолютное зло в квадрате! Данные, что оно якобы помогает бороться с вирусом – ложь. Кем-то сознательно запущенная. Никотин, ослабляя легкие, наоборот, помогает коронавирусу проникнуть в наш организм.

- В той же песне Высоцкого про утреннюю гимнастику есть строчки «Главный академик Йоффе доказал – коньяк и кофе нам заменит спортопрофилактика»!

- С кофе вопрос сложный. Для половины человеческой популяции он нейтрален. Для 25 процентов – вреден. Для 25 – полезен. Лично я пью много кофе. Исследований про связь кофе и коронавируса я не видел. Думаю, их пока нет. Что касается алкоголя… Прежде я рекомендовал своим пациентам употреблять не больше двух алкогольных единиц в день. Это бокал сухого красного вина, либо бутылка пива, или 40 грамм водки (коньяка, виски). В неделю – не более 10 единиц. Сейчас же настоятельно советую на время карантина полностью отказаться от любого алкоголя. Он бьет по иммунитету.

И в заключение скажу - карантин не на года, долгие месяцы. Он закончится через несколько недель… И начнется новая жизнь. Важно войти в нее здоровым. Поэтому старайтесь использовать режим самоизоляции с пользой для своего здоровья.

ДОСЬЕ «КП»

Валерий НОВОСЕЛОВ, 60 лет. Врач – гериатр, невролог. Окончил Первый Московский медицинский институт им. Сеченова и очную аспирантуру Академии Медицинских наук РФ. Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, геронтологом поликлиники АН РФ, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН (курс геронтологии и гериатрии). В настоящее время - директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр», занимается разработкой методов и средств активного долголетия человека. Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. Автор книг «Почему мы стареем. Научные знания о том, как наш организм стареет, почему это происходит и каковы современные способы замедлить этот процесс», «Ключ к долголетию: научные знания о старении и полезные советы о том, как использовать свой возраст на maximum»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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