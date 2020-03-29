2020-03-29T20:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве и Подмосковье вводят режим домашней самоизоляции для всех жителей независимо от возраста

В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин объяснил, в каких случаях можно покидать квартиру
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей независимо от возрастаВ Москве вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей независимо от возрастаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МОСКВА

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке.

«Решения, принятые Президентом и Правительством России, Правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-2019. Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали.

Тем не менее, крайне негативный разворот событий, который мы видим в крупнейших городах Европы и США, вызывает огромную тревогу за жизнь и здоровье наших граждан.

Все страны мира изо всех сил пытаются замедлить динамику роста числа заболеваний, занимаются так называемым сглаживанием, чтобы количество тяжелых больных нарастало постепенно, и чтобы система здравоохранения справилась. Именно для этого принимаются ограничения по социальным контактам, передвижению граждан, самоизоляции и прочее.

Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

• поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

• необходимости вынести бытовой мусор.

А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.

ПРИ ЭТОМ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ МОСКВЫ. РЕЧЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ.

2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры обеспечения соблюдения социальной дистанции и социальной поддержки москвичей в условиях режима повышенной готовности.

3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому.

По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

4. Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 9 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас.

Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аналогичные дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводят и в Подмосковье, так как ситуация постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял решение, что жители области обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, все организации должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Жители области не должны покидать дома, как и москвичи (исключения такие же, как и в Москве).

- Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

А также безработные жители Подмосковья с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15000 рублей. К тому же безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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