Байден станет президентом благодаря Трампу

В середине февраля Дональд Трамп ощущал себя триумфатором на будущих президентских выборах. Биржевой индекс Доу-Джонса приближался к рекордным 30 000 пунктам. У соперников-демократов на первичных выборах лидировал «сумасшедший» социалист Берни Сандерс. В США было обнаружено только пятнадцать случаев заражения коронавирусом. В казино Лас-Вегаса делали ставки на победу Трампа из расчета 70:30.

С тех пор минуло всего полтора месяца, но сейчас американцы живут уже совсем в другом мире. Индекс Доу-Джонса обвалился до 20 000 пунктов, и это падение тоже было рекордным. Хотя потом биржевой показатель отыграл немного, все равно остается крайне неустойчивым. В стане демократов прочное лидерство захватил бывший вице-президент при Обаме - представительный Джо Байден, который, судя по всему, и станет соперником Трампа на выборах в ноябре. Число зараженных коронавирусом достигло ужасающих 130 тысяч человек, две тысячи из которых уже умерли! Штаты Нью-Йорк и Калифорния переведены на карантин. И в казино Лас-Вегаса шансы Трампа на победу теперь котируются не выше 50%.

Журналист Майкл Васюра.

Что случилось? Здесь важно понимать кто такой Дональд Трамп. Он никогда не был успешным бизнесменом. Да, он изображал из себя такового, но его самый большой «успех» в жизни случился, когда ему повезло родиться в богатой семье и унаследовать прибыльный бизнес своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости. Дональд только раздул собственный имидж с помощью денег и связей папаши.

Первые годы Трампа на посту президента США очень напоминали эту ситуацию. До нынешнего февраля американская экономика продолжала достигать рекордных уровней, несмотря на хаос внутри Белого дома. Но эти рекорды были заложены Бараком Обамой, который, как и Фред Трамп, оставил Дональду в управление прекрасно оснащенный корабль. С января 2017 года он споро рассекал воды не благодаря способностям нового капитана, а потому, что в нормальных условиях кто угодно мог преуспеть у штурвала, работавшего в режиме автопилота. Но Дональд настоял, что сам знает, куда крутить колесо, и теперь корабль понесло на рифы. А на борту - 330 миллионов пассажиров.

Правда, 45% этих пассажиров проголосуют за Трампа, даже если эпидемия коронавируса превратится в апокалипсис. Его фанатичные сторонники считают любую критику своего яркого президента «гнусной ложью». Они сродни тем, кто облизывают унитазы, чтобы «доказать», что коронавируса вообще нет. И их пугающе много.

Но не большинство. Другие 45% моих сограждан с энтузиазмом проголосовали бы и за кошку, если бы кошка стала кандидатом от Демократической партии на выборах против Трампа. Но их тоже не большинство.

И поэтому судьба президентства зависит от 10% американцев, которые до сих пор не определились. Но не потому, что хотят собрать все факты перед тем, как сделать выбор. Они «не определились», потому что не интересуются политикой, не следят за новостями и, может быть, до сих пор даже не знают, что такое коронавирус.

Но скоро они узнают. Они узнают, что в их семье смертельно заболела бабушка, а отец и брат стали безработными. Они узнают, что инвестиции сократились на 50%. Тогда и они поймут, что Америке нужна смена руководства. В результате, большинство из них проголосуют против Дональда Трампа.

Вот почему Джо Байден - почти наверняка следующий президент США. Не потому, что он политический гений, любимый американским народом, а потому, что для большинства американцев он - меньшее из двух зол. Да, Джо Байден стар и скучен. Но после четырех лет «яркости» Трампа «обычность» является хорошей характеристикой возможного президента.

«Но Джо Байдену 78 лет, - скажете вы. - А вдруг он не сможет управлять государством. Что тогда?» Хороший вопрос. Просто помните, что и у кошки был бы хороший шанс победить на выборах Дональда Трампа. А уж если у нее будет грамотная команда в лице эффективного вице-президента и квалифицированных помощников, то Трампу точно пора готовить вещи на выезд из Белого дома.

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