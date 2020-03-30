Коронавирус в США: Ограничения, введенные правительством, продлили до 30 апреля

Президент США Дональд Трамп провел очередной брифинг, посвященный ситуации с эпидемией коронавируса в США.

Своим решением он до 30 апреля продлил действие режима ограничений, действующих в США в связи с эпидемией коронавируса.

Таким образом, Трамп дезавуировал свои прежние обещания и прогнозы, согласно которым, Америка вернется к обычному ритму жизни в канун католической Пасхи, т.е. 12 апреля.

Среди ограничений – закрытие баров, кафе и ресторанов, промтоварных магазинов, временный запрет на въезд в США иностранцев, перевод учащихся и студентов на удаленный режим обучения.

Российские граждане еще могут покинуть США, воспользовавшись прямыми рейсами из Нью-Йорка в Москву, которые запланированы на 30 и 31 марта, 2 и 4 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это катастрофа! На одном медике по 17-18 больных». Медсестра - о коронавирусе в Нью-Йорке

В США эпидемическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается день ото дня. На сегодня заболевшими числятся 104 007 человек. Из них выздоровели всего 869 человек. Жертвами COVID-2019 стали 1689 пациентов. (подробности)