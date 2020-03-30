2020-03-30T03:40:18+03:00
В мире

Коронавирус в США: Ограничения, введенные правительством, продлили до 30 апреля

В Белом доме прошел очередной брифинг президента США
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Трамп дезавуировал свои прежние обещания и прогнозы, согласно которым, Америка вернется к обычному ритму жизни к 12 апреляТрамп дезавуировал свои прежние обещания и прогнозы, согласно которым, Америка вернется к обычному ритму жизни к 12 апреляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп провел очередной брифинг, посвященный ситуации с эпидемией коронавируса в США.

Своим решением он до 30 апреля продлил действие режима ограничений, действующих в США в связи с эпидемией коронавируса.

Таким образом, Трамп дезавуировал свои прежние обещания и прогнозы, согласно которым, Америка вернется к обычному ритму жизни в канун католической Пасхи, т.е. 12 апреля.

Среди ограничений – закрытие баров, кафе и ресторанов, промтоварных магазинов, временный запрет на въезд в США иностранцев, перевод учащихся и студентов на удаленный режим обучения.

Российские граждане еще могут покинуть США, воспользовавшись прямыми рейсами из Нью-Йорка в Москву, которые запланированы на 30 и 31 марта, 2 и 4 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это катастрофа! На одном медике по 17-18 больных». Медсестра - о коронавирусе в Нью-Йорке

В США эпидемическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается день ото дня. На сегодня заболевшими числятся 104 007 человек. Из них выздоровели всего 869 человек. Жертвами COVID-2019 стали 1689 пациентов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса
"Они должны платить!": Трамп заявил, что США не будут оплачивать безопасность семьи принца Гарри
Две маски, две пары перчаток, капюшон на скотче: китайские врачи показали, как одеваются на смену
Трамп рассказал, сколько жизней унесёт коронавирус в США и когда начнётся восстановление
"Езжу по гостям, что нам будет?": Трёхкратная олимпийская чемпионка отказалась соблюдать карантин
В МЧС предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
В Украине министры финансов и здравоохранения подали в отставку
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Рейс Сочи - Москва экстренно садится в Шереметьеве
Правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Андрей Воробьев о новых мерах по борьбе с коронавирусом: Соблюдайте домашний режим
Песков: Путин продолжает работать в прежнем режиме
Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина
Зеленский заявил об упадке экономики и угрозе дефолта
В России презервативы подорожали сильнее гречки
Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек
Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
Коронавирус в США: за день в Нью-Йорке covid-19 заболели 7195 человек
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса