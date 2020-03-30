ВКонтакте и Одноклассники покажут лучшие спектакли Мариинского театра

Пользователи ВКонтакте и Одноклассников смогут посмотреть лучшие постановки Мариинского театра, соблюдая самоизоляцию. Каждый день до 7 апреля на платформах будут транслироваться записи балетов, опер и симфонических концертов. Например, в программе «Медный всадник», «Самсон и Далила» и симфонии Чайковского.

Следить за анонсами и эфирами «Марафона искусства» можно будет в официальных сообществах Мариинского театра в Одноклассниках и ВКонтакте. Также трансляции появятся в тематическом разделе видео «Смотрим дома» в VK, а также в ОК в разделе видео «Мы в театр». Все записи будут доступны в течение суток.

Расписание на ближайшие дни:

Соцсети VK и OK уже поддержали акцию «День театра» и предоставили платформу для 12 театров, спектакли которых пришлось перенести из офлайна в онлайн. Мариинский театр в этот день показал в обеих соцсетях трансляцию торжественного гала-концерта, посвящённого открытию Мариинского-2.

Каждый день до 7 апреля на платформах будут транслироваться записи балетов, опер и симфонических концертов.

Кроме того, с 27 марта по 2 апреля МХТ им. Чехова транслирует в VK и ОК онлайн-версию цикла литературных вечеров «Круг чтения». Актёры театра, а также Константин Хабенский и Александр Цыпкин читают для пользователей стихи и прозу современных авторов.

Также в OK и VK публикуются онлайн-концерты музыкантов. В прямых трансляциях участвуют PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и другие. Кроме того, в сообществе Московской филармонии дали «концерты без зрителей» исполнители классической музыки — Денис Мацуев, Юрий Башмет и Лукас Генюшас.