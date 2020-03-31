Роза Сябитова нашла плюсы для отношений в запрете регистрации браков

Из-за пандемии коронавируса в России временно прекратят регистрировать браки. Готовящемся к свадьбе молодоженам можно только посочувствовать, но здоровье в такой ситуации гораздо дороже.

Между тем, сваха из "Давай поженимся" Роза Сябитова, напротив, нашла в таком ограничении множество плюсов.

- Как раз хорошая проверка перед началом создания семьи. Если преодолеете вот эту, даже трудностью не могу назвать, нюанс, то, соответственно, все у вас будет хорошо, - приводит её слова телеканал "360".

По словам Сябитовой, запрет на регистрацию браков - хороший шанс для молодых пар проверить свои чувства.

Запрет на разводы Сябитова также расценила как сугубо положительное ограничение. У людей появился шанс подумать, все ли правильно они делают, и, может быть, даже помириться и изменить свое решение.

- Разводиться нужно, я читаю, только в одном случае: когда страдают дети физически и морально. Все остальное пройти и преодолеть, - добавила сваха.

Плюсы в этом могут найти и родители молодоженов. Им не придется брать неподъемные кредиты, чтобы организовать свадьбу.