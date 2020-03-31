Роза Сябитова нашла плюсы для отношений в запрете регистрации браков
Из-за пандемии коронавируса в России временно прекратят регистрировать браки. Готовящемся к свадьбе молодоженам можно только посочувствовать, но здоровье в такой ситуации гораздо дороже.
Между тем, сваха из "Давай поженимся" Роза Сябитова, напротив, нашла в таком ограничении множество плюсов.
- Как раз хорошая проверка перед началом создания семьи. Если преодолеете вот эту, даже трудностью не могу назвать, нюанс, то, соответственно, все у вас будет хорошо, - приводит её слова телеканал "360".
По словам Сябитовой, запрет на регистрацию браков - хороший шанс для молодых пар проверить свои чувства.
Запрет на разводы Сябитова также расценила как сугубо положительное ограничение. У людей появился шанс подумать, все ли правильно они делают, и, может быть, даже помириться и изменить свое решение.
- Разводиться нужно, я читаю, только в одном случае: когда страдают дети физически и морально. Все остальное пройти и преодолеть, - добавила сваха.
Плюсы в этом могут найти и родители молодоженов. Им не придется брать неподъемные кредиты, чтобы организовать свадьбу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»